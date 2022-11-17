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Formula 1 Haberler

Alpine, Abu Dhabi'de çifte puan hedefliyor

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP'de iki araçla birden puan alma hedefinde olduklarını söyledi.

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Alpine, Abu Dhabi'de çifte puan hedefliyor
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Alpine, 2022 sezonunu dördüncü bitirme hedefine çok yaklaşmış durumda ve eğer büyük bir sürpriz olmazsa, Abu Dhabi'de bunu yakalayacaklar.

Otmar Szafnauer, sezonun final yarışı öncesinde yaptığı açıklamada önce Brezilya GP hakkında konuştu ve şöyle dedi: " Takım, Cumartesi günü hayal kırıklığı yaratan sprint yarışının ardından Pazar günü durumu toparlamak için harika bir çaba ortaya koydu."

"Aracımız çok hızlıydı. Bazı harika stratejiler geliştirdik ve sürücülerimiz bunları uygulayıp, gerekli sonuçları aldığı için de 14 puan toplamayı başardık."

"Cumartesi gecesi hayal kırıklığına uğradığımız sır değil. Bundan ötürü Pazar günü puan barajına geri dönmek için çok çalışmamız gerekiyordu. Takımın pes etmemesinden dolayı gurur duyuyorum."

"Bu hafta sonu ise hedeflerimize ulaşmak için çalışmalıyız ve puan kazanmak için iki aracı da kullanmalıyız. Takımlar şampiyonasındaki mücadele hâlâ çok yakın. Evet, güçlü bir pozisyonumuz var ancak henüz hiçbir şey bitmedi!

"Konsantrasyonumuzu korumamız, Cuma günü iyi hazırlanmamız, Cumartesi günü son sıralama seansına katılmamız ve yarışta iki araçla iyi performans göstermemiz gerekiyor."

"Uzun bir sezon oldu ve takımdaki herkesin hak ettiği tatili sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Abu Dhabi'de son yarış yapılacak ve bu hafta sonunun nasıl sonuçlanacağını görmek için sabırsızlanıyorum." 

"Bu sezon Alpine takımına liderlik etmek benim için ayrıcalıktı. Sene başında takıma katıldığımda, takımın yeteneklerini ve potansiyelini hemen gördüm. Amaç, güçlü yönleri geliştirmeye devam etmek ve mümkün olan en iyi sonuçları elde etmekti."

"2022'de harika yarışlar çıkardık ve Laurent Rossi tarafından açıklanan yüz yarışta zirveye ulaşma programına başladık. Şimdi odak noktamız Abu Dhabi'de mümkün olan en iyi hafta sonunu geçirmek, sezonu güçlü bir sonuçla bitirmek ve ardından takımın ilerlemesine yardımcı olacak sonraki adımları düşünmek." 

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