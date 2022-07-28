Schumacher: "Vettel'in ayrılığı, F1'de 'büyük bir boşluk' oluşturacak"

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Vettel, bu sabah yaptığı açıklama ile 2022 sezonun sonunda emekli olacağını açıkladı. Vettel'in grand prix yarışlarından ayrılıyor olması, Schumacher için büyük bir önem taşıyor çünkü bu ikili, F1'de birlikte yarışmaya başlamalarından bu yana yakın bir ilişki içerisindeler.

Schumacher, birçok durumda Vettel'den tavsiye alırken, ikili pist dışında da sıklıkla zaman geçiriyorlar.

Vettel'in bu sabah kendisine yolladığı mesajla haberi alan Schumacher, mutlu değil.

"Tabii ki çok üzgünüm. Onun ayrılmasıyla sporda büyük bir boşluk oluşacak çünkü F1'de tam bir karakter. Çok özel bir insan. Ayrıca çok sempatik biri, onu çok özleyeceğim."

"Bu durum yarışlardan daha büyük. Akşamları onu ziyaret ederek onunla yemek yemek, asıl bunu özleyeceğim. O, kendi dilimde konuşabildiğim biri."

"Herkes tarafından özlenecek, özellikle de benim tarafımdan."

Mick Schumacher, Haas, Beat Zehnder, Sporting Director, Alfa Romeo Racing, Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vettel'in kararına şaşırıp şaşırmadığı sorulan Schumacher, "Şaşırdım diyemem. Yani Seb'i çok iyi biliyorum. Onun yapmak istediği başka şeyler olduğunu hissediyorum ve biliyorum."

"Günün sonunda, eğer o doğru zamanmış gibi hissediyorsa, bunu yapmalı. Bazen de bu durumlar içinizdeki sesle alakalı. Onun kararını %100 destekliyorum." dedi.

Vettel, insan hakları ve çevre sorunları gibi konular hakkında açık sözlü bir şekilde görüşlerini belirten bir isim ve bu konuda saygı kazandı. Schumacher de Vettel'in yokluğunun padokta hissedileceğini belirten pilotlara katıldı.

"Bence kimse Sebastian'ın yerini alamaz. Bu bir gerçek. Pistte değilse bile politik açıdan böyle. Bence böyle konularda konuşabilen birinin olması önemli.

"Bence Sebastian durmadı. Videosunda dediği gibi, daha gelecek şeyler var. Eminim ki hepimiz onun söyleyeceklerinden çok şey öğrenebiliriz. Araç sürecek olmasa bile F1'de büyük bir sese sahip olacak.

Schumacher, Vettel'in açık sözlü olmasının, diğer pilotların da gerçek hislerini söylemesini sağladığını düşünüyor.

"Bence o, bir kar topu yuvarladı ve o top, giderek büyüyor. Onunla birlikte birçok pilot bu konular hakkında konuşmaya başladı, aklındakileri söylemeye başladı. Dediğim gibi, bence kimse Sebastian'in yerini alamaz."