F1 pilotları, Vettel'in GPDA direktörü olarak kalmasını umuyorlar

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2022 sezonunun sonunda F1'den emekli olacağını açıklayan Vettel, ilk şampiyonluğunu aldığı 2010 yılından beri GPDA direktörlüğünü yapıyor.

Vettel şu anda, Mercedes pilotu George Russell, aynı zamanda organizasyonun hukuk danışmanı olan Anastasia Fowle ve organizasyonun başkanlığını yapan eski F1 pilotu Alex Wurz ile birlikte üç direktörden biri.

Hungaroring'deki yarış öncesi basın toplantısında konuşan Alpine pilotu Esteban Ocon, Vettel'in "tüm pilotların harika bir temsilcisi" olduğunu ve "güvenlikleri için endişe duyulduğunda ve pilotlar için istemediği her şey hakkında sesini yükselttiğini" söyledi.

Ocon, "O açıdan umarım padoktan çok uzak kalmaz." dedi.

Motorsport.com tarafından, mevcut gridde GPDA'da Vettel'in yerine gelebilecek bir adayın olup olmadığı sorulan Daniel Ricciardo ve Valtteri Bottas, Vettel'in kalma olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştılar.

Ricciardo, "Devam etmek isteyip istemeyeceğini göreceğiz."

"Kesinlikle iyi bir iş yaptı."

"Seb harika birisi ve çoğu zaman bir şeyleri olduğu gibi söyler. Bunu agresif bir anlamda söylemiyorum, sadece çok dürüst ve direkt biri."

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Güvenlik gibi konularda her şeyi didiklemeye gerek de yok. Bu yüzden karakterinin bu pozisyon için çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Bu hepimiz için çok yeni haberler. Sanırım kendi içimizde tartışacağız ve kimin iyi bir aday olacağını düşüneceğiz. Fakat o bizim için harikaydı." dedi.

Alfa Romeo pilotu Bottas, "Bu tür bir rol için Seb'in yerine birini getirmenin oldukça zor olduğunu düşünüyorum çünkü o çok doğru ve direkt bir insan. Bir şeylerin etrafından dolaşmaz ve olduğu gibi söyler. Birçok şeyi sesli bir şekilde sorgular."

"Umarım devam eder. Buna istekli mi emin değilim ama devam edebilirse harika olur." dedi.

Vettel'in pistteyken dahi pilotların güvenliği için sesini yükselttiğine bir örnek ise 2021 Belçika GP'sinde yaşandı. Lando Norris, Eau Rouge'da yağmurlu Q3'te kaza yapmıştı ve Vettel, İngiliz'in iyi olduğunu görmek için durmuştu.

Yakın zamanda Aston Martin pilotu 25.000 Euro'luk askıya alınmış bir para cezası aldı çünkü Avusturya GP'de, daha büyük problemlerden ziyade pist limitleri gibi konulara odaklanılmasından memnun olmayıp pilotlar brifingini terk etmişti.