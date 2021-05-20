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Formula 1 / Monako GP Haberler

Sainz: "Monako'da nasıl iyi performans gösterileceğini biliyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz bu hafta sonu yapılacak Monako GP öncesinde kendisine güveniyor ve iyi bir sonuç elde etmeyi umuyor.

Sainz: "Monako'da nasıl iyi performans gösterileceğini biliyorum"

Carlos Sainz, Monako'da üç farklı takımla beş yarışa katıldı ve hepsinde puan alma başarısı gösterdi. 2015'te 20. başladığı yarışı 10. bitiren Sainz, sonraki dört yılda hep ilk dokuz içerisinden start aldı ve puan alma başarısı gösterdi. 2019'da McLaren'la altıncı olan 26 yaşındaki pilot, iyi bir hafta sonu geçirebileceklerini düşünüyor.

Sainz, "Podyuma çıkmayı ve harika bir sıralama performansına sahip olmayı en çok isteyen kişi benim. Fakat aynı zamanda gerçekçi olmalıyız, geriye bakmalı, nerede olduğumuzu görmeliyiz. Bu, benim için ilginç bir hafta sonu olacak ve bana Ferrari ile hangi seviyede olduğuma dair çok iyi bir fikir verecek. Bu araçla ne kadar güvene sahip olduğumu da ortaya koyacak."

"Hedef elbette puan almak, fakat daha fazlasını istediğimizi biliyorsunuz ve burada sadece puanlardan daha fazlasını elde etmek istiyorum. İyi olan şey Monako'da nasıl hızlı gideceğimi biliyor olmam."

"Burada ne yapılması gerektiğini ve pistin püf noktalarını biliyorum. Burada kendimi her zaman çok rahat hissettim. Bu kez araçtan en iyisini çıkarmak ve ondan en iyi şekilde faydalanmak için aracın ne kadar güven vereceğini göreceğim. Bu, perşembeden itibaren göreceğim bir şey." dedi.

Ferrari'nin Monako'da rakiplerine daha yakın olup olmayacağı sorusuna Sainz, "Göreceli olarak evet. Çünkü burada 0.4 saniyelik bir fark, Barselona'da 0.7 saniyeye eşit. Sonuçta bu kısa bir pist ve farklar burada az görünse bile, aslında pist daha kısa olduğu için öyle geliyor."

"Fakat bu hafta sonu iyi bir iş yapma şansımız olduğunu düşünüyorum. Ayarlarda yapılması gereken değişikliklerden ötürü araç farklı olacak ve bu şartlara uyum sağlayıp sağlayamayacağımızı göreceğiz." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari, with Carlos Sainz Jr., Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, with Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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