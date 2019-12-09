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Formula 1 / Son dakika

Rusya GP şefleri "yasağın" yarışı etkilemeyeceğinden emin

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Rusya GP şefleri "yasağın" yarışı etkilemeyeceğinden emin
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
9 Ara 2019 17:51

Rusya GP organizatörleri, büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusundaki yasağa rağmen yarışın geleceğinin tehlike altında olmadığından eminler.

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) bugün İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda, Rusya'nın 4 yıl boyunca tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilip edilmesine karar verdi.

 Rusya, Anti Doping Ajansı RUSADA'nın 2019 Ocak ayında veriği laboratuvar verilerini manipule ettiği için suçlu bulundu.  Gelecek olimpiyat oyunlarına Rus sporcular Rusya bayrağı ile katılamayacak. Wada, WADA yönetiminin bu kararı oy birliğiyle aldığı kaydedildi.

WADA sözcüsü, bu kararın ardından Rusya'nın Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılamayacağını açıkladı.

FIA, WADA belgelerinde yer alıyor ve bu nedenle yarış da etkilenebilir. Ancak Rusya GP'si gibi önceden karar verilen ve sözleşme hükümleri nedeniyle iptal edilemeyecek etkinliklerle ilgili bazı istisnalar var.

WADA’ya göre, "imzalayan tarafın yasal olarak veya pratik olarak imkansız olmadığı sürece, hakkı geri çekip başka bir ülkeye devretmesi" gerekiyor.

Rusya GP'yi düzenleyen Rosgonski şirketi, net bir sözleşme olduğu için yarışın iptal edilmeyeceğinden emin.

Motorsport.com'a yaptıkları açıklamada, "Formula 1 Dünya Şampiyonası için Rusya GP ile yapılan anlaşma, WADA tarafından incelenen şartlardan çok önce, yani 2010 yılında imzalandı. 2024 yılına kadar geçerli ve Rusya GP zaten FIA'nın 2020 takvimine dahil edildi. WADA kararı, temyize rağmen geçerli kalsa bile Rusya Grand Prix'sini iptal etmek veya yerini başka bir ülkenin alması için yasal veya teknik bir imkan yok. 2020'de Rusya Grand Prix’sinin  gerçekleşeceğinden eminiz ve herkesi Sochi'ye davet ediyoruz. Bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Doping skandallarına katılmayan Rus sporcuların uluslararası etkinliklere katılmasına izin verilecek, ancak Rusya bayrağı altında mücadele edemeyecekler. Bu, Toro Rosso şoförü Daniil Kvyat için geçerli olabilir.

Rusya’nın, İsviçre-Lozan’daki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz etmek için 21 günü bulunuyor. FIA ve F1 bu konuya henüz cevap vermedi.

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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