Brown: "Seidl, McLaren'dan 'siyaseti' uzaklaştırdı"

Sorunlu yılların ardından k 2018'de teknik yapılanmaya giden McLaren, yeni isimlerle anlaşmaya başlamıştı ve takımın CEO'su Zak Brown, uzun çabalar sonucu Seidl'i Porsche'den ayrılmaya ikna etmişti.

Seidl, 2009'a kadar BMW Sauber F1 takımında çalışmış, ardından DTM'e dönen BMW'nin başında yer almıştı. BMW'nin şampiyon olmasını sağlayan Seidl, daha sonra Porsche'nin LMP1 programının başına geçti ve 2015 ile 2017 yılları arasında takım hem şampiyonlukları hem de Le Mans 24 Saat yarışlarını kazandı.

Seidl şimdi McLaren'ın başında yer alıyor ve takım önemli bir ivme kazanmayı başardığı gibi, 2014'ten sonraki ilk podyumunu da aldı.

AS gazetesine konuşan Brown, başlangıçta takım içerisinde çok fazla siyaset olduğunu ancak bunun zamanla ve Seidl sayesinde azaldığını söyledi.

AS gazetesine konuşan Brown, "Başlangıçta mutfakta çok fazla şef vardı..."

"Liderlik konusunda çok net bir eksiklik vardı. Oysa şimdi her şey tek bir kişiye verildi ve Andreas mükemmel bir iş yapıyor."

"Bu yılki aracı elbette Andreas hazırlamadı çünkü zaten bu araç geçen yıl yapılmıştı. Ama organizasyon yapısına açıklık ve liderlik getirdi. James Key ve Andrea Stella'yı da içerecek şekilde basit bir yapıya dönüştürdü. Her insanın ne yapması gerektiği konusunda netlik oluşturdu."

"Politikayı ve siyaseti takımdan uzaklaştırdı. Sonuçta liderlik pozisyonuyla ilgili eksiklik olduğunda, işler politik hale gelebiliyor."

"Aynı zamanda yarış aracına çok iyi güncellemeler geldi ve başarı için gerekli olan şeyler bir araya gelmeye başladı. Geçmişteki kötü çizgimizi gerse çevirmeye ihtiyacımız vardı." dedi.

Brown, ilk üçe yetişmenin kolay olmayacağının farkında.

"Son zamanlarda yaptığımız şeylerden bir tanesi, beklentilerimizi yeniden kontrol etmek oldu. Güç ünitesini değiştirdiğimiz zaman, hemen ön tarafa döneceğimizi düşünmüştük ama açık şekilde bu olmadı. Ama yapmamız gereken ilk şey geriye doğru gitmediğimizden emin olmaktı."

"Ek olarak bütçe sınırının bir etkisi olacağını ve bu süreçte önemli bir rol oynayacağını biliyoruz. Olmak istediğimiz yere ulaşmak için daha fazla vakit gerekiyor."