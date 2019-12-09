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Formula 1 / Son dakika

Carey’e göre, F1’e olan sponsor ilgisi düzenli şekilde artıyor

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Carey’e göre, F1’e olan sponsor ilgisi düzenli şekilde artıyor
Ekleyen:
9 Ara 2019 13:42

Formula 1 CEO’su Chase Carey, büyük sponsorluk anlaşmalarının imzalanmasının beklediğinden daha zor olduğunu kabul etse de olası ortakların ilgisinin düzenli bir artışta olduğunu düşünüyor.

Liberty Media 2017 yılının başlarında F1’in ticari haklarını satın aldığında şirketin yönetimi, F1'in durumunu ABD'deki önemli sporlara bağlı çok sayıda şirketle karşılaştırarak, daha çok sponsorluk anlaşması yapacağına dair söz vermişti.

Ancak şu ana kadar Bernie Ecclestone’un oluşturduğu, içinde Heineken, DHL, Pirelli, Emirates ve Rolex gibi büyük markaların olduğu sponsor grubuna -her ne kadar önümüzdeki sezon içinde büyük bir şirketin daha açıklanacağı dedikodular arasında olsa da- herhangi bir ekleme yapılmadı.

Carey’e göre F1, Bernie Ecclestone yönetimi altında pek de bulunmayan pazarlama bölümünü kurmakta büyük bir zorlukla karşılaştı.

Motorsport.com ile yapılan röpörtajda Carey, “Elimizdekiler çok sınırlıydı çünkü tam anlamıyla bir sponsor grubumuz yoktu. Elimizde yaratabileceğimiz hiçbir şey yoktu. F1’in hikayesini ve heyecanını yaratmak için elimizden gelen bir şey yoktu.”

“Bugün ise elimizde bir ivme var. İşin başına geçtiğimiz günden bugüne pistte bulunan izleyici sayısında ve TV’deki izleyicilerin sayısında artış oldu, iyi bir hikayemiz var, spora getirdiğimiz yeni boyutlar var.”

“Bana göre bu hikâyeyi anlatmanız lazım ve bununla beraber yeni araç-gereç geliştirmeniz gerekiyor. Sponsorların istediği, onlara özel olarak tasarlanmış bir partnerlik. Geçmişte duvardaki yazılar sponsorluk için yeterliydi, ancak şu an bu işe yaramıyor.”

“Bu yüzden yeni girişimler aramak zorundaydık, dijital olan girişimler, bölgesel yayınlar, sanal reklamlar, festivaller, bunun gibi bir sürü sponsorlara özel yaratılmış bir sürü fırsat yaratmak zorundaydık.”

“İşimizle ilgilenen sponsor sayısı düzenli bir artışta, hiç bu kadar meşgul olmamıştık. Bağlantıda olduğumuz, iki tarafı da dolu olmak üzere 3 sayfalık sponsor listemiz bulunmakta. Tabii ki sponsorlar imzalamadığı sürece anlaşmamız tamamlanmış olmuyor.”

“Şunu kesinlikle söylemeliyim ki, daha iyi anlaştıkça daha iyi ilerliyoruz. Bu yüzden birkaç yıl önce planladığımdan daha yavaş ve daha zor olsa da birçok yönden bunun başladığımız yerin doğası olduğunu düşünüyorum ve bu işe tamamen sıfırdan başladık.”  cümlelerini kullandı. 

Carey, F1’in potansiyel ortaklar için iyi bir yer olduğu hakkında da son derece kararlı.

“Bana göre bu spor kendini çok iyi satıyor. Teknolojiyle olan ilişkisiyle, doğasıyla, global yönüyle çok özgün bir spor ve bununla beraber çok tutkulu, cazip taraftarlarla dolu; diğer sporlardan farklı.”

“Organizasyonların giderek metalaştırıldığı ve parçalandığı bir dünyada, bunun üstüne çıkan organizasyonlar makul bir değere sahip oluyor. Bu yüzden işe olan ilgimiz ve bağlılığımız büyük bir yükselişe geçti.”

Carey aynı zamanda sponsorluk arayan herkesin günümüzde büyük bir zorluk altında olduğunun farkında.

“Bence Facebook veya Google dışında reklam marketinde bulunan herkes; televizyonda veya tanrı korusun basın medyasında, radyoda, başka dijital platformlarda bile, tüm sponsorluk arayan bölümler birkaç sene öncekinden daha zor bir duruma sahipler.”

                                                                                                          Çeviri: Efe Kahya

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