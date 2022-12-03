ROKiT, Williams'a 26 milyon pound ödeyecek

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ROKiT, 2019 sezonu öncesinde Williams ile üç yıllık bir sözleşme imzalamış ve takımın isim sponsoru olmuştu.

2019 sezonunun ortasında bu kontrat, iki yıl daha uzatıldı ve bu da ROKiT'in en az 2023 yılının sonuna kadar İngiliz ekibin isim sponsoru olacağı anlamına geliyordu.

Sponsorluk anlaşma kapsamında ROKiT, belirli periyotlarla Williams'a yaklaşık 5'er milyon poundluk ödemeler yapacaktı.

Fakat taraflar sürpriz şekilde 2020 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala yollarını ayırdı ve ROKiT, sözleşmenin geri kalanı için Williams'a yapmayı taahhüt ettiği ödemeyi yapmadı.

Robert Kubica, Williams FW42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hal böyle olunca konu mahkemeye taşındı ve takımın 21 Ağustos 2020'de Amerikalı yatırım grubu Dorilton Capital tarafından 152 milyon euro karşılığında satın alınmasından önce, eski yönetimin ele aldığı ana konulardan birisi oldu.

Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi, geçen yılki ilk duruşmada, ROKiT'i kontrat şartları kapsamında ödemesi gereken 26,2 milyon sterlinin yanı sıra bir milyon euroluk bonusu ödemeye mahkum etmişti.

O günden bu yana itirazlar ve ek davalar görüşüldü. Sürecin ardından mahkemenin nihai kararı, ROKiT'in 26 milyon 220 bin 94,25 pound tazminat ödemesi yönünde oldu.

Böylelikle Williams, maddi anlamda önemli bir savaşı kazanmış oldu. Bu da 2023 yılına hazırlandıkları şu dönemde kendileri için önemli bir destek olacak.