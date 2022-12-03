Hamilton: "Bazı pilotlar benimle yarışırken farklı davranıyor"

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Lewis Hamilton, 2021 yılında Max Verstappen ile kıyasıya bir şampiyonluk savaşına girişmiş ve sonunda Hollandalı pilot şampiyon olmuştu.

Bu yıl Hollandalı pilotun rakibi Charles Leclerc'ti ve arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

Yıl içerisinde Mercedes'in geriye düşmesinden ötürü Hamilton ve Verstappen arasında sadece birkaç mücadele yaşandı.

Mercedes'in en rekabetçi olduğu ve Red Bull'un zorlandığı Brezilya GP'de de Hamilton ve Verstappen arasında temas yaşandı. Olaydan sonra iki pilot da birbirini suçladı fakat hakemlere göre temas Verstappen'in hatasıydı.

Bu teması ve Verstappen ile pistte yaşadığı pek çok olayı yorumlayan Hamilton, bazı isimler için "bir tür hedef" haline geldiğini söyledi.

İngiliz Channel 4'a konuşan Hamilton, "Aslında açıklaması oldukça basit"

"Bazı kişilerin rekabet düzeyindeki açıklamalarını dinleyin ve bu kişilerin pistte etrafımdayken nasıl davrandıklarına bakın." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton'ın "bazı kişiler" diyerek Verstappen ve Fernando Alonso'yu işaret ettiği düşünülüyor.

Yedi kez dünya şampiyonu sözlerine şöyle devam etti: "Çoğu zaman [tutumlarının] diğerlerinden biraz farklı olduğunu göreceksiniz."

"Nedenini tam olarak açıklayamam ama kısmen sporda geçirdiğim zamanla, deneyimle ve burada elde ettiğim başarılarla ilgili olduğunu düşünüyorum."

"Böyle olduğunu biliyorum çünkü buraya geldiğimde, benim hedefimde de burada başarılı olmuş diğer sürücüler vardı ve amacım onlara meydan okumaktı."