Ferrari takım patronluğu rolü için ideal aday Gerhard Berger mi?
The Race'e göre Ferrari takım patronluğu rolü için ideal isim Gerhard Berger olabilir.
Mattia Binotto'nun görevi bırakmasının ardından Ferrari takım patronluğu görevi boşa çıktı ve Ferrari, bu son derece zor ve sorumluluk gerektiren görevi üstlenebilecek isimlere bakıyor.
Farklı varsayımlar var ancak The Race, bu pozisyon için en ideal adayın Gerhard Berger olabileceğini öne sürdü.
Eski yarış pilotu, bir zamanlar Ferrari için yarıştı ve son dönemde üstlendiği görevler göz önüne alındığında, Ferrari'nin başında yer almak için gereken tüm gereksinimleri karşılıyor.
Formula 1'de 14 sezon yarışan ve bunların altısında Ferrari adına yarışan Berger, sporu bu açıdan çok iyi biliyor. Ayrıca 2006'dan 2008'e kadar Toro Rosso'nun %50'lik hissesine sahipti ve şampiyonayı takım yönetimi açısından da deneyimledi. Berger'in FIA ile yakın bağları var çünkü 2012'den 2014'e kadar federasyon için çalıştı.
Son yıllarda ise DTM serisinin başındaydı ve tüm seriyi yöneten isimdi. Fakat dün itibariyle ITR, seriyle olan bağlarını kopardı ve artık seri ADAC tarafından yönetilecek. Sonuç olarak Berger'in artık hiçbir yükümlülüğü yok ve yeni teklifleri değerlendirebilir.
Berger ile çalışma deneyimi olan kişiler, onun her zaman başarı konusunda çok tutkulu biri olduğunu ve motor sporları dünyasında çok yüksek bir itibara sahip olduğunu söylüyorlar. Ayrıca basınla olan ilişkisi de hep iyiydi.
Görünüşe bakılırsa Ferrari'nin deneyimli, bilgili, başarılı olabilecek ve bunun için ne gerektiğini anlayacak "sert yapılı" bir lidere ihtiyacı var.
63 yaşındaki Avusturyalı da tam olarak bu niteliklere sahip. The Race, Berger'in bu rol için ideal bir isim olduğunu yazsa da, görünüşe bakılırsa rol için düşünülen adaylar arasında olup olmadığı belli değil.
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