Ricciardo: "Artık biz Ferrari'yi avlayacağız"

Geçtiğimiz Meksika Grand Prix'sinde, pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas ve iyi bir start alan Daniel Ricciardo, ilk turda 1. viraja girerken temas etti. Temasın ardından Bottas spin atarken, Ricciardo'nun da ön kanadı kırıldı. Böylece iki sürücü de yarışı puanların dışında tamamladı.

Sao Paulo Grand Prix'si öncesi basın toplantısında konuşan Ricciardo, "İyi bir Pazar günü geçirmek, kötü olmasından tabii ki de daha iyi."

"İlk virajları iyi bir pozisyonda geçemediğim için hâlâ kendime kızıyorum çünkü sadece birkaç saniyeden bahsediyoruz. Ancak 1. viraja gelirken birkaç pozisyon kazandım ve iyi gidecek gibi duruyordu. Ancak daha sonra kontrolden çıktı. Benim hatam da başkasının hatası da olsa, yarış kazası ya da her ne olursa olsun iyi bir yarış geçirmek ve iyi puanlar almak istiyorsun."

"Yine de bunu geride bıraktım. Bunlar olur. Bu yarış. Neyse ki bunu sık sık yapmıyorum. Ne olursa olsun bu kaçınmak isteyeceğiniz bir şey." dedi.

Yarışın devamında Ricciardo, Bottas'ın önündeydi ve kendisini geçmeye çalışan Finli sürücüyü arkasında tutmayı başardı.

Ricciardo, "Kesinlikle bir kaç kez yaklaştı."

"Mercedes'i arkamızda tutmayı başarabildiğimiz için daha da büyük bir hayal kırıklığım oldu. Normalde bunu yapsaydık podyumda olurduk. Ancak bizim tarafımızdan, yukarı tırmanmaya ve yetişmeye çalışıyorduk."

"İkimiz için de uzun bir Pazar günüydü. Ancak onu arkada tutabilmemiz biraz umut verdi. Yine de 70 ilginç turun ardından gösterebileceğimiz bir şey yok." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Takımlar şampiyonasında Ferrari, McLaren'ın 13.5 puan önünde 3. sırada yer alıyor.

McLaren pilotu, takımının hâlâ üçüncülüğü alma şansı hakkında, "Kesinlikle hâlâ yapılabilir."

"Sezonun çoğunda biz üçüncüydük. Şimdi de onlar. Artık biz onları avlayacağız ve ne olacağını göreceğiz. Bence son yarışa kadar gidecek."

"Yani, üçüncülüğü geri alabileceğimizi ve mücadeleye geri dönebileceğimizi düşünüyorum. Meksika puan açısından iyi olmadı ama endişeli değilim. Bence hâlâ mücadelenin içindeyiz." dedi.

Brezilya'nın aracı için daha iyi olup olmadığı sorusuna, "Bilmiyorum."

"Biliyorsunuz sprint formatı var. Yani telafi etmek veya ilerleme kaydetmek için iki fırsatımız var. Bence iyi olacağız. Eğleneceğiz." dedi.