Giovinazzi: "Şimdiye kadar Alfa Romeo'nun yarışlarımı mahvetmeye çalıştığına inanmıyordum"

Alfa Romeo kariyeri boyunca cumartesi günleri genellikle iyi performanslar ortaya koyan Giovinazzi, sıralama turlarındaki formunu bu sezona da taşıdı ve takım arkadaşı Kimi Raikkonen'i cumartesi günleri çoğunlukla arkasında bıraktı.

Ancak pazar günleri, Giovinazzi için işler o kadar da iyi gitmemekte. Bu sezon birkaç kez Alfa Romeo'nun kötü stratejileriyle veya yavaş pit stoplarıyla zaman kaybeden İtalyan pilot, özellikle de Meksika GP'deki kötü stratejinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşamış.

Autódromo Hermanos Rodríguez Pisti'nde gerçekleştirilen yarışın startında ilk virajdaki kaostan uzak kalarak 6. sıraya çıkan Giovinazzi, 6. sırayı sonrasında Carlos Sainz'a kaybetti.

Sainz'a pozisyonu kaybetmesinin ardından 7. sıraya gerileyen İtalyan pilot, yarışın ilk bölümünde iyi bir tempo ortaya koydu ve 8. sırada yer alan Sebastian Vettel'i arkasında tutmayı başardı.

Giovinazzi, Vettel'i arkasında tutarak puan barajı içerisinde yer alma mücadelesinin içerisinde kalmayı başarmıştı ki 17. tura geldiğimizde takım Giovinazzi'yi pite çağırdı. Bu pit stop, Pirelli'nin yarış öncesinde önerdiğinden yaklaşık 10-15 tur kadar daha erken bir pit stoptu ve İtalyan pilotun yarışına büyük zarar verdi.

Giovinazzi, kendisinden 2 saniye kadar daha yavaş turlayan Valtteri Bottas-Daniel Ricciardo ikilisinin arkasında piste geri döndü ve bu ikilinin arkasında fazlasıyla zaman kaybetmeye başladı. Meksika GP'de geçiş yapmak zordu ve Giovinazzi, Bottas-Ricciardo ikilisinin arkasında takılı kalarak; sert lastiklerine zarar verdi ve bolca zaman kaybetti.

Bu da onun puan barajı içerisinde yer alma mücadelesinin dışında kalmasına neden oldu. Alfa Romeo, bu erken pit stop'un yanlış giden bir erken pit denemesi olduğunu söyledi.

Damalı bayrağı 11. sırada gören Giovinazzi, takımın bu sezonki kötü stratejilerinden memnun değildi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Giovinazzi'nin koltuğunu koruyabilmesi için iyi performanslar ortaya koyması ve iyi sonuçları alması gerek dolayısıyla 2021 sezonun son yarışları, Giovinazzi için büyük önem teşkil ediyor.

Kimi Raikkonen'in emekliliği sonrası 2022 sezonu için Valtteri Bottas'la anlaşan Alfa Romeo, henüz ikinci sürücüsünün kim olacağına karar vermedi. Son haftalarda Andretti'nin takımı satın almak için görüşmeler yapmaya başlamasıyla bu koltuk için Colton Herta'nın adı geçmişti.

Ancak Andretti görüşmeleri olumsuz sonuçlandı ve görüşmelerde tekrar Guanyu Zhou ön plana çıkmış durumda. Zhou, yetenekli olmasının yanı sıra takıma büyük sponsor geliri getirebilecek de bir pilot.

Meksika Grand Prix'sinin ardından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Giovinazzi, takımın kötü stratejisi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Alfa Romeo yarışlarımı mahvetmek için her şeyi yapıyor mu? Şu ana kadar buna inanmak istemedim ama bugün... Gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Hayal kırıklığına uğradım ve sinirlendim. Beni çok erken pite çağırdılar ve sorun şuydu: piste döndüğümde kendimi o an hiçbir şey yapmayan Bottas ve Ricciardo'nun arkasında buldum."

"Onların arkasında lastiklerim ısındı ve sert lastiklerdeki tempom, pistte orta hamurla devam edenlere kıyasla daya yavaştı. Erken pitle kazanmamız gereken tüm zamanı kaybettim. [Pistte kalarak, orta hamurla devam eden pilotlar] pite geldiğinde ise benim lastiklerim bitmişti ve benden daha hızlılar. Tamamen yanlış bir stratejiydi."

"Gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü bugün iki araçla birden puan kazanma şansımız vardı."

"Kimi sekizinci oldu ve ve ben o noktada yedinciydim, yani hayal kırıklığı yaşıyorum. Takım puan alamadı, aynı zamanda ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu gerçekten zor bir durum fakat durum bu."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images