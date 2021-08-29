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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Raikkonen: "Antrenmanları kaybetmek benim için işleri zorlaştırdı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, sıralama turlarında geride kalmasının, temelde çok az tur atmasından kaynaklandığını söyledi.

Raikkonen: "Antrenmanları kaybetmek benim için işleri zorlaştırdı"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, cumartesi günkü antrenman turlarında, fren sorunu nedeniyle neredeyse hiç tur atamamıştı.

Bu sebeple rakiplerine kıyasla ıslak zeminde dezavantajlı duruma düşen Raikkonen, sıralama turlarını 19. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Fin pilot seansın ardından verdiği demeçte, sabahki seansı kaybettiği için pistteki çizgileri anlayamadığını ve bunun üzücü olduğunu söyledi.

Raikkonen şöyle konuştu: "Bu sabah benim için her şey ters gitmeye başladı. Bence birkaç tur daha atabilseydik o zaman her şey yolunda olabilirdi fakat çizgiyi bulmak çok zordu."

"İlk seans ıslak zemindeydi ve o seansı kaybettiğim için er şey ters gitti. Sıralama turlarının ilk bölümünde, pist üstünde çizgi aramak zorunda kaldım ve sanırım bunun için yeterli vakit yoktu. Daha fazla turum olsa daha iyi bir sonuç alırdım."

"Bugünle ilgili olumlu bir şey göremiyorum fakat şartlar da bize yardımcı olmuyor. Bence kuru zeminde de iyiyiz ve yarın elimizden geldiğince zorlayacağız. Bugün yeteri kadar tur atmayı başaramadık ve ana problem buydu."

Sabahki sorun sorulduğunda Raikkonen, "Bunu çözdük. Frenleri kaybetmiştik ama tamir etmeyi başardılar. Bunu düzelttik ama dediğim gibi seansın yarısını kaybettik."

"Bu da yardımcı olmadı. Çünkü nereden gideceğimi anlamak ve yol tutuşun nerede daha fazla olduğunu bulmak için daha fazla tura ihtiyaç duyuyordum. Ancak fren sorunu yaşadık ve harika değildi. Sonrasında yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu."

"Sabahın ardından, bu turları kaçırmanın zor olacağını biliyordum fakat durum bu."

"Bugünden çıkarabileceğimiz hiçbir şey yok. Elbette birkaç tur daha olsa daha iyi olurdu ama yarın havanın nasıl olacağını göreceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." cevabını verdi.

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