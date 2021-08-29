F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

Yeni pit stop kuralı nedir ve ne yapacak?

Takımlara yollanan teknik direktifle birlikte gelen yeni pit stop kuralı, pit stopları yavaşlatmayı hedefliyor. Bu yeni kural, pit stopların farklı bölümlerinin ne kadar hızlı tamamlanabileceğini belirleyecek yeni limitlerle pit stopları yavaşlatacak.

Pit stoplarda yer alan bazı aksiyonlar artık 0.15 saniyeden daha hızlı gerçekleşemeyecek. Bijon tabancasının araçtan çekilmesinin ardından sürücünün yeşil ışıkla birlikte 'git' sinyali almasının arasındaki süre ise artık en az 0.2 saniye olacak.

Bu kural ilk olarak Haziran ayında duyurulmuştu ve bu kuralın Macaristan Grand Prix'sinde kullanılmaya başlanması planlanıyordu ancak sonrasında takımlara bu değişikliklere daha iyi hazırlanabilmeleri için daha çok zaman verildi ve kural değişiklikleri Belçika Grand Prix'sine ertelendi.

Neden bu kural değişikliğine gidildi?

Pit stopların git gide daha da hızlanmasıyla; FIA, bu kuralı hatalı pit stoplar ve araçtan fırlayan lastikler yüzünden ortaya çıkan riskleri azaltmak ve takımların aktif sistemleri pit stop elementlerini kontrol etmek için kullanmalarını engellemek için getirdi.

Tam olarak takılamayan ve araçtan fırlayan lastikler ve hatalı pit stoplar, F1'in daha önce gördüğü durumlar.

Takımlar, lastikler tam olarak takılamadığında genellikle araçları lastik fırlamadan durdurabilse de araçtan fırlayan lastiklerin sorun yarattığı durumlar da oldu.

2020 Avusturya Grand Prix'sinde Kimi Raikkonen'in lastiği, güvenlik aracı periyodunun sona ermesinin ardından yarış yeniden başlatıldığında dramatik bir şekilde aracından ayrılmıştı.

2018 Avusturalya Grand Prix'sinde ise iki Haas aracı da pit stoplarda yaşanan sorunlardan dolayı yarışa veda etmişti.

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-18 pitstop Photo by: Sutton Images

2018 Bahreyn Grand Prix'sinde yine Raikkonen'in içinde bulunduğu bir kaza yaşanmıştı. Pit stopta yaşanan bir hata yüzünden, Fin pilotun sol arka lastiğinin önünde hâlâ bir mekaniker bulunmasına rağmen yeşil ışık yanmıştı. Yeşil ışığı gören Raikkonen, pit kutusundan çıkmak için gaza bastı, mekanikerinin ayağının üzerinden geçti ve mekanikerin ayağı kırıldı.

Olayın yaşandığı takımın personeli dışında birinin hasar gördüğü bir kaza ise 2013 Almanya Grand Prix'sinde yaşandı.

Red Bull pilotu Mark Webber, tam olarak takılamamış bir lastikle pit kutusundan bırakıldı ve Webber pit kutusundan çıktığı anda lastik araçtan fırladı. Pit yolu boyunca zıplayan lastik, Red Bull'un garajının yanında yer alan takımların mekanikerlerinin yanından geçerek arkalarda yer alan bir kameramana çarptı.

Hızla ilerleyen lastik, kameramanın ayaklarını yerden kesti. Kameranın omzu ve birkaç kaburgası kırıldı.

En çok hangi takım etkilenecek?

Bu kural değişikliği pit stopları yavaşlatmayı hedeflediğinden, pit stopları en hızlı yapan takımlar bu kural değişikliğinden daha çok etkilenecekler.

2021'de en hızlı pit stopları şu ana kadar Red Bull yaptı. Red Bull, şu ana kadar 5 kez 2 saniyenin altına indi ve bu sezon gerçekleştirilen 11 yarışın 8'inde en hızlı pit stopun sahibi oldular. Diğer üç yarıştaki en hızlı pit stopları ise Mercedes, Aston Martin ve Williams yaptı.

Pit stop zamanlarının ortalamalarına bakıldığında ikinci sırada Mercedes yer alıyor. Mercedes'in pit stop zamanlarının ortalaması, Red Bull'un ortalamasına kıyasla neredeyse 0.250 saniye kadar yavaş.

Red Bull'un ilk 11 yarıştaki ortalama pit stop süresi 2.57 saniye. Mercedes'in ortalama pit stop süresi ise 2.81 saniye.

Bu sezon pit stoplarda 2 saniye altına inmeyi başaran ve pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alan Red Bull'un, bu kural değişiminden en çok etkilenen takım olması yüksek bir ihtimal.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. Red Bull 298 2. Mercedes 140 3. Williams 134 4. Alfa Romeo 121 5. Aston Martin 121 6. Alpine 91 7. Ferrari 90 8. AlphaTauri 62 9. McLaren 54 10. Haas 0

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, makes a pit stop Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Takımlar bu kural değişikliğini nasıl karşıladı?

Christian Horner ve Red Bull, beklendiği gibi bu kural değişikliğini desteklemediler. Horner, "F1, inovasyon ve rekabetle alakalıdır. İki saniyenin altında pit stoplar görmemiz kayda değer bir gelişme ve bunu teşvik etmemiz gerekiyor, kontrol etmeye çalışmamız değil. Aksi takdirde, bunun sonu nerede gelecek?" ifadelerini kullanmıştı.

Dr. Helmut Marko ise bu kural değişikliğinde Mercedes'in parmağının olduğunu öne sürmüştü ve "Mercedes gergin bir durumda ve bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar. Önce arka kanat konusu vardı ve şimdi de pit stop ekipmanlarımıza illegal etiketi yapıştırdılar."

Haziran ayında konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff ise FIA'dan direkt olarak Red Bull'un incelenmesini istemediklerini ancak pit stoplar konusuna açıklık getirilmesini istediklerini belirtmişti.

"FIA'ya güvenlik mekanizması hakkında soru sorduk. Bu mekanizma, bizim kullandığımız sistemle de alakalı ve bu sistemin optimize edilip edilemeyeceğini sorduk. Bu yaşandı fakat bu üç ya da dört hafta önceydi ve teknolojik bir soruydu.

"Bu, bazı şeyleri tetikledi mi? Belki de tetiklemiştir, bilmiyorum. Ancak sorduğumuz soru buydu."