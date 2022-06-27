Pirelli, önden kayma ile mücadele etmek için 2023'te ön lastikleri daha güçlü yapmayı planlıyor

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Zemin etkili yeni nesil araçlar, önceki yılların aero konseptinin bırakılmasını sağladı ve farklı karakteristikler ortaya çıktı.

Bu geçişin sonuçlarından biri de, ekstra güvenlik unsurları yüzünden artan ağırlığa bağlı olarak araçların özellikle düşük hızda önden kayma yaşamaları oldu.

Bu, özellikle ön tarafı güçlü olan bir aracı sürmeyi tercih ettiğini söyleyen Max Verstappen de dahil olmak üzere bazı pilotların memnun olmadığı bir durum.

F1 lastik tedarikçisi Pirelli de bu durumun farkında ve 2023 için aracın daha iyi dengelenmesini sağlayacak güçlü bir ön lastik üzerinde çalıştığını açıkladı.

Pirelli F1 ve araba yarışları başkanı Mario Isola, "Gelecek yıl için bazı gelişim fikirlerimiz var."

"Geçtiğimiz yıl yeni lastikleri mevcut araçlarla değil test araçlarıyla deneyebildik ve onlar biraz farklıydı."

"Artık gelecek yıl lastiklerle ne yapacağımız konusunda daha iyi bir fikrimiz var: ön lastikleri geliştirmek. Çünkü çok güçlü bir arka lastiğimiz var ve bu düşük hızda biraz önden kaymaya sebep oluyor." dedi.

Isola, test araçlarının 2022 modelleri gibi davranacak şekilde tasarlanmasına rağmen, yere basma kuvvetinin üretilme şekli farklı olduğu için zemin etkili araçların önden kayma özelliğinin maskelendiğini açıkladı.

Isola, "Test araçları 2021'in aero paketini kullanıyordu, bu yüzden zemin etkisi yoktu."

"Mevcut araçlardan bildiğimiz şey, düşük hızda daha az, yüksek hızda çok daha fazla yere basma kuvveti üretmeleri. Ayrıca denge biraz farklı.” dedi.

Motorsport.com tarafından, önden kayma problemini tetikleyen şeyin ne olduğu sorulan Isola şu cevabı verdi: "Bir yüzde vermek çok zor."

"Mevcut lastikleri test araçlarındaki dengeyi baz alarak tasarladık ve test araçları daha çok arkadan kaymaya yatkındı."

"Ağırlık yardımcı olmuyor ama herkes şunu biliyor: bu eleştiri değil, ekstra ağırlığın olması gerekli."

"Test araçlarının ağırlığı mevcut araçlarla aynıydı çünkü takımlardan ağırlık eklemelerini istedik."

"Fakat aero paketi tamamen farklıydı. Mevcut araçlara kıyasla asıl fark buydu ve muhtemelen önden kaymaya sebep olan da bu."

"Önden kaymanın büyük bir kısmı aero paketinden kaynaklanıyor. Fakat gelecek yıl için dengeyi sağlamak adına biraz daha farklı bir ön lastik tasarlayarak buna karşı aksiyon alabiliriz ve şu anda mevcut araçlarda bunu test ediyoruz."