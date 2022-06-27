Porsche, F1'de sadece "güçlü bir ortak" ile işbirliği yapmakla ilgileniyor

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Volkswagen başkanı Herbert Diess, Mayıs ayında, Audi ve Porsche'nin 2026'da Formula 1'e gireceğini ancak bunu hangi yolla yapacaklarını henüz belirlemediklerini açıkladı.

Audi'nin kendi takımıyla girmeyi planladığı ve Porsche'nin mevcut bir takımla yer alacağı söyleniyordu.

Porsche'nin işbirliği yapmayı planladığı takımın ise Red Bull olacağı düşünülüyordu. Şimdi ise Porsche mali işler müdürü Lutz Meschke, sadece "güçlü bir ortakla" çalışacaklarını açıkladı.

Meschke, "En yüksek yarış sınıfında yer alacaksak, o zaman güçlü bir ortakla olacağız." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Audi ve Porsche ile görüşmelerin "mantıklı" olduğunu belirtmişti.

Horner, Mayıs ayında şunları anlatmıştı: "VW'in ana şirket olarak hem Porsche hem de Audi ile Formula 1'e girmek istemesi harika."

"2026'da bir güç ünitesi üreticisi olarak yeni bir maceraya başlıyoruz, bu yüzden potansiyel işbirlikleriyle ilgili görüşmeler yapmamız mantıklı."

Porsche'nin CEO'su Oliver Blume, grubun neden gridde yer almak istediğini açıkladı ve sporun artan popülerliğini vurguladı.

Blume, "Geçtiğimiz yıl, Formula 1'i 1.5 milyardan fazla TV seyircisi izledi."

"En büyük ilgiyi çeken spor bu." dedi.

VW başkanı Diess de buna hemfikir oldu ve ABD'de kayda değer bir popülarite artışı gördüklerini anlattı.

Herbert Diess, CEO Volkswagen Group Fotoğraf: Volkswagen

Diess, "Formula 1 dünya çapında son derece olumlu bir gelişim kaydediyor."

"Yapılan pazarlamanın yanı sıra Netflix de Formula 1'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyümesine yol açtı. Asya da, genç müşteri grupları dahil olmak üzere önemli ölçüde büyüyor."

"Önemli spor etkinliklerine veya dünyadaki diğer etkinliklere bakarsanız, motor sporlarında gerçekten önemli olan ve giderek farklılaşan sadece Formula 1 var."

"Eğer motor sporlarındaysanız, Formula 1'de olmalısınız çünkü en büyük etki orada. Dahası, Formula 1'e bir teknoloji aralığı açılmadığı sürece giremiyorsunuz. Yani, spora girmek için bir kural değişikliği gerekiyor. Böylece herkes aynı yerden başlayabiliyor."

"Markus Duesman'ın (Audi genel başkanı) bana her zaman söylediği gibi, sadece detayları optimize ederek orta büyüklükteki bir yarış pistinde sezon içerisinde bir saniye kazanırsınız."

"Fakat yeni bir takım olarak bunu yapamazsınız. Önde olmak için beş yada on yıla ihtiyacınız var. Farklı bir deyişle, sadece büyük bir kural değişikliği olduğu sürece dahil olabilirsiniz."

"Bu da 2026'da geliyor ve araçlar, sentetik yakıtla birlikte çok daha büyük oranda elektrikli hale gelecek. Bu da, yeni bir motor geliştirmeye ve bunun için üç veya dört yıla ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor."

"Yani Formula 1'e girmek için şu an karar verebilirsiniz veya muhtemelen bir 10 yıl daha bunu yapamazsınız. Bizim iki üst düzey markamız da bunu yapmanın doğru olduğunu düşünüyor ve buna öncelik veriyor." dedi.