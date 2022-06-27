Berger: "Alonso, Red Bull ve Ferrari ile %100 şampiyon olurdu"

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Fernando Alonso, hemen hemen herkes tarafından tüm zamanların en iyi sürücüleri arasında gösteriliyor fakat yeteneğine rağmen sadece iki şampiyonluk alabildi.

İspanyol pilot, son şampiyonluğunu 16 yıl önce alırken, o günden bu yana birden fazla kez şampiyonluğa yaklaşsa da, bir türlü üçüncü şampiyonluğunu alamadı.

Genellikle yanlış zamanda yanlış yerde olan Alonso, aynı zamanda birlikte çalıştığı takımların bazılarından da pek dostane ayrılmadı. Bundan ötürü de son yıllarda bazı büyük takımlara geçişi engellenmiş oldu.

Yine de Alonso, Montreal'de de gösterdiği üzere 40 yaşında olmasına rağmen hâlâ formda ve en iyi araçta güçlü sonuçlar alabilir.

Berger, Motorsport-Total'e şöyle dedi: "Fernando mükemmel bir sürücü."

"Montreal'de en hızlı iki araçtan birine sahip olmamasına rağmen ilk çizgiyi almış olması inanılmaz."

"Fernando'nun sahip olduğu yetenekle en az beş dünya şampiyonluğu kazanabileceğini söylemem gerekiyor."

"Fakat McLaren'dan sonra bazı kapılar kapandı. Eğer Mercedes'te olsaydı, şimdi beş şampiyonluğu vardı."

Eğer Red Bull veya Ferrari'de olsaydı şampiyonluğa ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna Berger, "Evet, %100 eminim." yanıtını verdi.