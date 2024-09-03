Piastri: "Tek pit stop riskliydi"

McLaren pilotu Oscar Piastri yarışın başında liderliği alırken, tıpkı Lando Norris gibi çift pit stop yapmayı tercih etti.

Fakat üçüncü giden Charles Leclerc, tek pit stopla damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Piastri bu stratejiyi şöyle yorumladı: "Tek pit stop bence riskli bir stratejiydi."

"Ufalanma tüm hafta sonunun ana temasıydı. Antrenman turlarında lastikler ufalanmaya başladığında bu işin sonuydu; garaja girmek zorundaydınız."

"Fakat geriye dönüp baktığımızda tek pit stopun bugün doğru karar olduğunu söyleyebiliriz, ancak starttan önce bunun inanılmaz derecede riskli olduğunu düşünmüştük."

"Yarışı önde götürdüğünüzde, arkanızdaki sürücüler sizin hareketlerinize tepki verebilir. İki pit stop yapması durumunda Charles yarışı üçüncü bitirecekti. Eğer tek bir stop yapıp hız kaybetseydi yine üçüncü olacaktı."

"Sonunda tek pit stop yaparak galibiyete ulaştı."

"Belki geriye dönüp baktığımızda stratejiyi biraz değiştirebilirdik. Ben de biraz daha farklı bir sürüş çıkarabilirdim ama finişten sonra bu konuda konuşmak kolay."

"Şahsen tempomdan çok memnunum. Hal böyle olunca yarışı ikinci bitirmek canınızı yakıyor."