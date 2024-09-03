Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Piastri: "Tek pit stop riskliydi"

Oscar Piastri, tek pit stopu "çok riskli olması" nedeniyle tercih etmediklerini söyledi.

Ezel Tan
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren pilotu Oscar Piastri yarışın başında liderliği alırken, tıpkı Lando Norris gibi çift pit stop yapmayı tercih etti.

Fakat üçüncü giden Charles Leclerc, tek pit stopla damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Piastri bu stratejiyi şöyle yorumladı: "Tek pit stop bence riskli bir stratejiydi."

"Ufalanma tüm hafta sonunun ana temasıydı. Antrenman turlarında lastikler ufalanmaya başladığında bu işin sonuydu; garaja girmek zorundaydınız."

"Fakat geriye dönüp baktığımızda tek pit stopun bugün doğru karar olduğunu söyleyebiliriz, ancak starttan önce bunun inanılmaz derecede riskli olduğunu düşünmüştük."

"Yarışı önde götürdüğünüzde, arkanızdaki sürücüler sizin hareketlerinize tepki verebilir. İki pit stop yapması durumunda Charles yarışı üçüncü bitirecekti. Eğer tek bir stop yapıp hız kaybetseydi yine üçüncü olacaktı."

"Sonunda tek pit stop yaparak galibiyete ulaştı."

"Belki geriye dönüp baktığımızda stratejiyi biraz değiştirebilirdik. Ben de biraz daha farklı bir sürüş çıkarabilirdim ama finişten sonra bu konuda konuşmak kolay."

"Şahsen tempomdan çok memnunum. Hal böyle olunca yarışı ikinci bitirmek canınızı yakıyor."

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Franco Colapinto, Williams FW46, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Franco Colapinto, Williams FW46, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull, RB20'de yaşadığı sorunlar karşısında "kısır döngüye" girdi!
Sonraki haber Audi: "Sauber'in mevcut F1 performansı kabul edilemez"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Ducati, Alvaro Bautista ile yeni anlaşma imzaladı!

Ducati, Alvaro Bautista ile yeni anlaşma imzaladı!

World Superbike
Magny-Cours
Ducati, Alvaro Bautista ile yeni anlaşma imzaladı!
Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı

Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı

MotoGP
Aragon GP
Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı
Red Bull, RB20'de yaşadığı sorunlar karşısında "kısır döngüye" girdi!

Red Bull, RB20'de yaşadığı sorunlar karşısında "kısır döngüye" girdi!

Formula 1
İtalya GP
Red Bull, RB20'de yaşadığı sorunlar karşısında "kısır döngüye" girdi!

Son Haberler

Sainz: "Ferrari'nin Monza güncellemeleri McLaren'la gerçek bir yarış içinde olmamızı sağladı"

Sainz: "Ferrari'nin Monza güncellemeleri McLaren'la gerçek bir yarış içinde olmamızı sağladı"

F1 Formula 1
İtalya GP
Sainz: "Ferrari'nin Monza güncellemeleri McLaren'la gerçek bir yarış içinde olmamızı sağladı"
Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"

Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"

F1 Formula 1
İtalya GP
Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"
Marko: "Gerilememizin Newey ile bir ilgisi yok"

Marko: "Gerilememizin Newey ile bir ilgisi yok"

F1 Formula 1
İtalya GP
Marko: "Gerilememizin Newey ile bir ilgisi yok"
Horner, McLaren'ın ön kanadının 'yasal olmadığını' düşünüyor

Horner, McLaren'ın ön kanadının 'yasal olmadığını' düşünüyor

F1 Formula 1
İtalya GP
Horner, McLaren'ın ön kanadının 'yasal olmadığını' düşünüyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye