Audi: "Sauber'in mevcut F1 performansı kabul edilemez"

Alman üretici Audi, 2026 için ihtiyaç duyduğu temelleri oluşturmaya çalışıyor. Ancak takım, devraldığı Sauber takımının sonuçlarının idealden uzak olduğunu düşünüyor.

İsviçre merkezli takım şu anda şampiyonada son sırada yer alıyor. Ayrıca, bu sezon şu ana kadar puan alamayan tek takım konumunda.

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İki yıl sonra işler Audi'ye geçtiğinde takım çok farklı olacak olsa da Binotto, markanın şu anda olanları görmezden gelemeyeceğini söylüyor.

Binotto, İtalya Grand Prix'sinde, "Bunu göze alamayız."

"Bence bu takım, gelecekte kazanan bir takım olmak zorunda. Bunu yapmanın tek yolu da yükselmeye başlamak, ilerlemek."

"Yani evet, kesinlikle gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu kendimiz için, takım için, marka için ve ortaklarımız için önemli. Mevcut durumu kabul edemeyiz." şeklinde konuştu.

Binotto, Audi'yi yarış galibiyetleri için mücadele edebilecek bir konuma getirmek için uzun vadede yapılacak çok şey olsa da, şu anda büyük bir hamle yapılması gerektiğini söylüyor.

"Takım Zandvoort'ta sonuncu oldu, öndeki araçlarla arasında ise büyük bir mesafe var. Dolayısıyla gelişmek için çaba sarf edilmeli."

"Tüm önceliklerimizi ve çabalarımızı belirleyip bunları kendi içinde dengelememiz gerekiyor. Bugünkü konumumuzun bizim için hiç de rahat olduğunu düşünmüyorum. Bu gerçekten acı verici."

"Dediğim gibi, gelişmemiz gerekiyor çünkü sağlam temeller bir günde atılmıyor. Takımın adım adım ve sürekli olarak ilerleme kaydetmesi gerek. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede başlamalıyız."

Audi CEO'su Gernot Dollner ve Stake F1 Takımı KICK Sauber CEO'su ve CTO'su Mattia Binotto Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Binotto Audi/Sauber'deki görevine 1 Ağustos'ta resmen başladı ve son birkaç haftayı işlerin ne durumda olduğunu değerlendirerek geçirdi.

"Elbette birkaç hafta içinde her şeyi göremezsiniz."

"Şu anda yalnızca gerek Hinwil'de şasi için, gerekse Neuburg'da güç aktarma organları için neler bulabileceğimize dair ilk izlenimlere sahibim."

"Ama bence ekipte harika insanlar var ve kazanan bir takıma dönüşmek için önümüzde net bir hedef var. Ancak kesinlikle yapmamız gereken pek çok şey mevcut."

"F1'de uzun yıllardır yer alan takımlara karşı yarışıyoruz. Onlar gerçekten büyük organizasyonlar ve bizim durumumuz böyle değil."

"Bu aynı zamanda takımdaki kültür ve zihniyetle de ilgili, çünkü kazanan bir takım olmak için zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor."

Audi CEO'su Gernot Doellner ise, Audi'nin F1'in 'zorluğunu' daha iyi anlamaya başladıkça, kazanmanın başlangıçta düşündüğünden daha uzun sürebileceğini kabul ettiğini itiraf etti.

"F1 projemizi gerçekten uzun vadeli bir proje olarak görüyoruz."

"Audi'ye katıldıktan sonra, geçen yıl eylül ayında projemizin bir değerlendirmesini yaptık. Bunun sonucunda hedeflerimizi 'daha gerçekçi bir şekilde' yeniden ayarladık."

"Ayrıntıları söyleyemeyiz çünkü hâlâ işlerin nasıl çözüleceğine dair çeşitli hususları tartışıyoruz, ancak zaman konusunda daha gerçekçi olduğumuzu düşünüyorum."