Audi: "Sauber'in mevcut F1 performansı kabul edilemez"

Alman üretici Audi, 2026 için ihtiyaç duyduğu temelleri oluşturmaya çalışıyor. Ancak takım, devraldığı Sauber takımının sonuçlarının idealden uzak olduğunu düşünüyor.

İsviçre merkezli takım şu anda şampiyonada son sırada yer alıyor. Ayrıca, bu sezon şu ana kadar puan alamayan tek takım konumunda.

Watch: What went wrong for McLaren at Monza? - Italian GP Debrief