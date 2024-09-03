Red Bull, RB20'de yaşadığı sorunlar karşısında "kısır döngüye" girdi!

Sürücüler şampiyonası lideri Max Verstappen, Red Bull'un 2024 F1 yarış aracında yaşadığı zorluklar nedeniyle bu yılki şampiyonluğu kaybedeceğinden korkuyor.

İtalya GP'sini altıncı sırada tamamlayan Verstappen, takımın son 12 ayda izlediği gelişim yönünün, mevcut durumda etkili olduğunu söyledi.

Verstappen, “Geçen yıl harika bir aracımız vardı, şimdiye kadarki en baskın aracımızdı ve biz onu bir canavara dönüştürdük." dedi.

Horner, takımının karşı karşıya olduğu zorluklardan bahsetti ve aracın bir bölgesindeki sorunları gidermenin başka alanlarda sorunlara yol açtığını açıkladı.

“Dengede işe yaramayan bir kopukluk var."

“Bu durumu yaşadığınız anda, lastiklere daha fazla yükleniyorsunuz. Daha sonra durumu toparlayıp, dengeyi değiştiriyorsunuz, bir sorunu çözerken başka bir sorun yaratıyorsunuz."

"Yani kendinizi bir kısır döngünün içinde buluyorsunuz.”

Horner, Red Bull geçen hafta sonu Monza'ya özgü minimum yere basma gücü arka kanadı kullanmayan tek takım olsa da bunun sorunlar karşısında büyük bir rol oynamadığını ima etti.

“Bence bu daha çok denge meselesi. Tamamen araç dengesiyle ilgili. Ön ve arka taraf arasında bağlantı yok."

“Bence Max ya da Checo viraja girerken arkaya yaslanamıyor. Sonunda bunu telafi etmeye çalışınca da önden kayma oluşuyor. Çok ince bir denge var."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Bunu sıralama turlarında görebilirsiniz. Kullanmış lastikle en iyi zamanlara denk gelen 19.6'lık bir derece yaptık."

"Sonra iki yeni lastik seti taktık ve denge tamamen bozuldu. 0.4 saniye daha yavaş gittik.”

Red Bull son iki hafta sonunu Zandvoort ve Monza'da aracında neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışarak geçirdi ve bu süreçte zeminle ilgili deneyler de yaptı ancak hâlâ net cevaplara sahip değil.

Şampiyonluk savaşı kızıştığı için Horner, Red Bull üzerinde hızlı bir çözüm bulma baskısının arttığını kabul ediyor.

"İtalya'daki hızımızla her iki şampiyona da kesinlikle baskı altında geçecek."

“Durumu çok hızlı bir şekilde tersine çevirmeliyiz. Bence bu pist, geçen yıla kıyasla aracımızdaki eksiklikleri ortaya çıkardı."

“Bu hafta sonu vurgulanan çok net bir sorunumuz var ve bu sorunun üzerine gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Aksi takdirde kendimizi büyük bir baskı altına sokarız.”

“Bence en önemli şey sorunu anlamak. Daha sonra da bazı çözümler getirebileceğimizi düşünüyorum."

“Bunlar belki sorunun tamamını çözmeyecek ama bir kısmını ortadan kaldıracak. Şimdi Bakü ve Singapur'dan önce iki haftalık bir süremiz var."

"Sonrasında Singapur ve Austin arasında çalışabileceğimiz bir ara daha olacak. Zaman artık çok önemli."