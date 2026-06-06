Ocon: “Seansta sadece Bearman tarafından engellendim”
Monako antrenman seanslarında Haas pilotları arasında telsiz üzerinden yaşanan gerginliğin ardından Ocon, olayın büyütülecek bir durum olmadığını söyledi.
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Monako'nun dar ve kısa pist yapısı yüzünden trafik, her zamanki gibi bir sorun olmaya devam ediyor. Cuma yoğun geçen antrenman seansındaki trafik karmaşasında Haas pilotları, birbirlerinin turunu engellemekle suçlandı.
Hızlı turunu attığı esnada takım arkadaşı tarafından engellendiğini dile getiren Ocon, Anthony Noghes virajında Bearman'ı geçtikten sonra telsizden şu tepkiyi verdi: "Hızlı turlarda iki kez turumu mahvetmesine de gerek yok."
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Bearman ise takım arkadaşının bu hareketine öfkelenerek yarış mühendisine, "Ne aptalca bir hareket. Esteban'ın yaptığı gerçekten çok saçmaydı." dedi.
Ancak ikinci antrenman seansının ardından konuşan Ocon, yaşananları dramatize etmek istemediğini belirtti: "Sorun yoktu çünkü Ollie de hızlı turunu attığı esnada yaklaşık üç kez engellenmişti."
"Fark şu ki ben başka araçlar tarafından engellenmiyordum, sadece onun tarafından engelleniyordum. Bu durum takıma iletildikten sonra yer değiştirdik ve her şey yoluna girdi."
2026 araçlarıyla Monako'da sürüşün nasıl hissettirdiği sorulduğunda Ocon, yeni araçların daha kompakt boyutlarının pilotlara avantaj sağladığını söyledi.
"Aslında sürüş oldukça iyi hissettiriyor çünkü araçların boyutu daha küçük. Trafik içinde yön bulmak ve çizgileri hazırlamak biraz daha kolay."
"Ancak araçların darbeleri geçen yıla göre çok daha iyi emmesini bekliyordum. Şu ana kadar durum böyle olmadı.”
"Güç ünitesi tarafında çok fazla hazırlık yapmamız gerekmiyor. Pist kısa olduğu için biraz daha fazla esnekliğe sahibiz ve bu oldukça olumlu."
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Bearman ikinci antrenman seansını ilk 10 içerisinde tamamlarken, Ocon 17. sırada noktaladı. Ancak Fransız pilot sonuçlara fazla anlam yüklemedi: "Önemli olan cumartesi günü. Bu sadece antrenman, sadece ikinci seanstı. Yarın nerede olduğumuzu göreceğiz."
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