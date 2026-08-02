Briatore, Alpine hisseleri hakkında: "Söylenen rakamlar doğru değil, biz daha değerliyiz”

Alpine’in %24’lük hissesini elinde bulunduran ve aralarında NFL yıldızları Patrick Mahomes ile Travis Kelce, golfçü Rory McIlroy ve boksör Anthony Joshua’nın da yer aldığı Otro Capital yatırım grubu, bu hisseleri satmak için bir süredir farklı isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Geçmişte Benetton, Ligier ve Minardi gibi takımların hissedarlığını yapan Briatore, F1 takımlarının değer kaybetmek bir yana durdurulamaz bir ivmeyle yükseldiğini belirtti: "Benetton’daki hissemi sattığımda takımın toplam değeri 80 milyon dolardı. Şimdiyse 3.5 - 4 milyar dolarlık rakamlardan bahsediyoruz.”

Flavio Briatore, Alpine Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Finans uzmanlarıyla konuştuğunuzda hepsi aynı şeyi söylüyor: Üç dört yıl içinde bir F1 takımının değeri 10 milyar doları bulacak.”

“Takım tamamen benim olsaydı, bu rakamları gördüğüm an çoktan satmış olurdum!"

Alpine’in mevcut piyasa değerine de değinen Briatore, basın tarafından 2.45 milyar dolar civarındaki rakamların gerçeği yansıtmadığını, ellerindeki tekliflerle takımın değerinin ana şirket Renault’nun neredeyse yarısına ulaştığını vurguladı: "Açıklanan rakamlar doğru değil, biz daha değerliyiz.”

“Otro’nun elindeki %24’lük hisse için gelen tekliflerde takımın toplam değerlemesi 3.2 ila 3.5 milyar dolar bandında.”

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Renault şirketinin toplam piyasa değeri 8.3 milyar euro. Yani sadece F1 takımı olarak, koca Renault grubunun %40 ila %50'sini temsil ediyoruz."

"Fakat satış değerlendirmeleri benim değil, doğrudan Renault’nun sorumluluğunda olan bir şey.”

“Ama bana sorarsanız, %24’lük hisseyi alacak yeni ortağın sadece para getirmesini değil; teknolojik ya da finansal anlamda takıma somut bir katkı sağlamasını beklerim.”

“Çoğunluk hissesini elinde tutan Renault ile anlaşmadan, kimsenin azınlık hissesine 600 milyon dolar vereceğini sanmıyorum.”

Flavio Briatore, Alpine Takım Patronu Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

“Çoğunlukla el sıkışmadan bu kadar para yatırmak mantıksız olur. Renault pazarlıkları sürdürüyor. Takım yönetimi açısından bakarsak benim için fark etmez; bugün Otro var, yarın başkası olur."