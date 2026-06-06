Leclerc: "Frenlemede hâlâ zorlanıyorum, bir çözüm bulamadık"
Charles Leclerc, Monaco Grand Prix'sinde güçlü bir performans sergilese de Ferrari'nin fren sorunlarının devam ettiğini ve bunun sürüşüne olumsuz etki yaptığını açıkladı.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Charles Leclerc, Monako'daki ilk antrenman seansını lider tamamlarken, ikinci antrenman seansında ise ikinci oldu. Ancak Leclerc gün boyunca birkaç kez fren kilitleme sorunu yaşadı ve bu problemin Kanada Grand Prix'sinden beri sürdüğünü belirtti.
Kanada'da da frenlerden memnun olmayan Ferrari pilotu, Monako'da yaşadığı sorunların özgüvenini etkilediğini kabul etti.
Leclerc şöyle konuştu: "Ne yazık ki frenlerle ilgili yaşadığım problem devam ediyor ve şu anda bu konuda zorlanıyorum."
"Şu ana kadar bir çözüm bulamadık ama çalışmaya devam edeceğiz ve yarın için bir adım ileri gidebildiğimizden emin olmaya çalışacağız."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"İkinci antrenman seansında bu yüzden biraz özgüven kaybettim ancak bunun üzerinde çalışıyoruz."
Leclerc özellikle Mirabeau virajında zor anlar yaşadı. Ferrari pilotu birkaç kez frenaj noktasını kaçırarak kaçış alanını kullanmak zorunda kaldı.
Mirabeau'daki hatalarının sebebi sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Bu gerçekten çok karmaşık bir durum."
"Birden fazla etkenin birleşimi söz konusu ve Monako zaten başlı başına zor bir pist. Ancak şu anda frenler konusunda kendime tam olarak güvenemiyorum."
"Bu nedenle son iki yarış hafta sonunda, özellikle frenaj altında yaşadığım kilitlenmeler yüzünden daha fazla hata yaptım."
"Her şey çok daha zor hale geldi."
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