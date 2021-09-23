Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir

Yayın servisleri, sporların canlı yayın haklarına sahip olmak için geleneksel televizyon kanallarına karşı tekliflerini artırıyor. F1'in yayın planlarının da uzun vadede değişebileceğine dair tahminler yapılıyor.

Amazon yakın zamanda futbol ve tenis yayınları için yaptığı özel anlaşmalarla, filmler ve dizilerden daha fazlasına ilgi duyduğunu gösterdi ve F1, izleyici sayısını daha da artırmak için mantıklı bir spor olabilir.

Netflix ise 'F1 Drive to Survive' serisinin başarısını kabul etse de, şirket geleneksek yapısından uzaklaşmamak için yayın konusunda daha temkinli davranıyor.

Özellikle haber ya da canlı spor yayınları yapmak konusunda temkinliler çünkü ortaya çıkacak ürünün yeterince iyi olacağının bir garantisi yok. Ürettiği bütün içerikler için tam kontrole sahip olmak istiyorlar.

Der Spiegel ile özel bir röportajda konuşan Netflix CEO'su Reed Hastings: "Haberler doğası gereği çok politik ve ülkeden ülkeye değişiyor."

"Global bir şirket olarak düşman edinmeden haber yayınlamak çok zor. Sadece belirli bir bölgeye hizmet edenler için çok daha kolay bir iş. Bunun yanı sıra, biz eğlence yapıyoruz gazetecilik değil. Bunun belirli standartları ve etik kuralları olması gerekiyor. Canlı spor yayınlarından da uzak duruyoruz." dedi.

Hastings, Netflix'in canlı spor yayınlarını, Liberty Media'nın F1 ile yaptığı gibi sadece tüm platforma sahip olursa değerlendireceğini söyledi.

Eğer F1 yeniden satışa sunulursa Netflix'in bir teklif yapmayı ciddi bir şekilde değerlendireceğini söyleyerek merak uyandırdı.

Hastings,"Spor yayınlarında, kaynak üzerinde hiçbir kontrolümüz yok."

"Kimi isterse anlaşma yapabilen Bundesliga'ya sahip değiliz. Böyle bir kontrol, müşterilerimize güvenli bir anlaşma sunmamız için ön koşul olacaktır."

"Birkaç yıl önce Formula 1'in ticari hakları satıldı. O zamanlar teklifçiler arasında değildik ama bugün olsa bunu değerlendirirdik." dedi.

Netflix ve Amazon gibi uluslararası yayın platformları global F1 anlaşmalarıyla ilişkilendirilse de, yayıncılığın doğası gereği dünya çapında böyle bir kontrat imzalamak çok zor.

Bu yılın başında konuşan F1'in yayın hakları direktörü Ian Holmes, gelecek yayın anlaşmalarının bölgesel kalacağını söyledi.

Holmes Motorsport.com'a, "Amazon işletme olarak Apple ve Netflix ile aynı ama onlar dünya çapında haklara sahip değiller."

"Bu yüzden bir ülkede seriler erişilebilir ama diğerinde erişilemez olabilir." yorumunda bulundu.

Çeviren: Aybike Simay Erden