Vettel: "Yeni kontrat imzalayacağımızdan şüphem yoktu"

Aston Martin, geçen hafta yaptığı açıklama ile dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in kontratındaki opsiyonu kullandığını ve gelecek yıl da takımda kalacağını açıkladı. Böylelikle takımdan ayrılabileceği yönündeki spekülasyonlara da son verdi.

Vettel, Ferrari'den ayrılmasının ardından 2021 yılında Aston Martin'e geçti ve burada Lance Stroll'ün yenide takım arkadaşı oldu. İkili, gelecek yıl da yine İngiliz ekip için yarışacaklar.

Vettel, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Rusya Grand Prix'si öncesinde, perşembe günü verdiği demeçte, yeni bir anlaşma yapılacağı konusunda herhangi bir şüphesi olmadığını söyledi ve gelecek yılki araçlarla ilgili heyecanını dile getirdi.

Yeni anlaşmanın imzalanacağından herhangi bir şüphe duyup duymadığı sorulduğunda Vettel, "Pek değil. Sonunda gelecek yılın getirdiği heyecan, yeni araçlar, yeni kurallar ve takımın gittiği yön göz önüne alındığında, her şey oldukça umut verici görünüyor."

"Elbette gelecek yıla kadar neler olacağını asla bilemeyiz ama bunun bir parçası olmak harika." dedi.

Vettel, Aston Martin'e katılmasının ardından Bakü'de ikinci olup podyuma çıktı ve aynı zamanda Macaristan'da diskalifiye edilmeden önce de galibiyet için savaşıp, ikinci sırada finiş gördü.

2022'deki yeni teknik düzenlemelerin, sürücüler arasındaki mücadelenin artmasına izin vereceği düşünüyor ve aynı zamanda güç düzenini büyük oranda değiştirmesi bekleniyor.

Vettel, neler olacağını asla bilemeseler de bu projenin kendisini heyecanlandırdığını ve takımda çok mutlu hissettiğini belirtti.

Vettel, "Önümüzdeki yıl değişecek pek çok şey var. Kimsenin elinde kazanma garantisi olduğunu düşünmüyorum."

"Fakat bu mücadeleyi, takımla birlikte çalışmayı seviyorum, bence takımdaki ruh harika ve takımdaki çocukları seviyorum."

“Belki sonuç anlamında olmayabilir ama çalışma anlamında harika bir sezon oldu. Takımdaki moral seviyesi çok yüksek ve beni heyecanlandıran çok şey var."

"Açıkçası şu anda burada olmak ve [basın toplantısında] sorularını yanıtlamak gibi, yıllar içinde daha az keyif veren şeyler var ama evet [heyecanlıyım]." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, Formula 1 ekibini şampiyonluk savaşına hazır hale getirmek için 4 ila 5 yıl gerektiğini söylemişti.

Silverstone'da yeni bir fabrika ve rüzgar tüneli inşa eden Stroll, takıma büyük miktarda yatırım yaptı ve yeni fabrikanın temelleri geçtiğimiz haftalarda atıldı.

Vettel, "Diğer takımlara ve en tepeye çıkmalarının ne kadar zaman aldığına baktığımda, dört ila beş yıllık bir zaman diliminin adil olduğunu düşünüyorum."

"Takımın sahip olduğu vizyon ve tutku etkileyici. Bağlılık da aynı zamanda çok büyük. Yani daha az da sürebilir daha uzun zaman da alabilir, asla bilemezsiniz."

"Fakat takımın gittiği yönün çok umut verici olduğunu hissediyorum ve bunun gerçekleşeceğini hissediyorum. Gerçekte neler olacağını ise zaman gösterecek." dedi.