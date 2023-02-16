Mick: "Formula 1'e dönmek istiyorum"

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Mick Schumacher, Haas'la geçirdiği iki yılın ardından takımdaki koltuğunu kaybetti ve yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotu olacak.

Son yıllarda, F1'den belli bir süre uzak kalan isimlerin gride dönmeyi başarması, Mick'in de spora dönebileceği anlamına geliyor.

Çarşamba günkü takım lansmanında Mick'e yöneltilen sorulardan birisi de geleceğiyle alakalıydı.

Yedek pilotluk rolünün kendisini yarış koltuğuna taşıyıp taşımayacağı sorusuna Mick, "Tabii ki bunun hiçbir garantisi yok fakat şu anda çok fazla şey öğrenebileceğimi düşündüğüm, iyi bir pozisyondayım."

"Yarışamasam da bu yıldan maksimum şekilde faydalanabilirim."

"Alt kategorilerde ve aynı zamanda F1'de aldığım sonuçlarla, karşıma fırsatlar çıkacağını düşünüyorum. Kış döneminde birkaç isim şimdiden ilgi olduğunu söyledi." dedi.

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14 Fotoğraf: Mercedes AMG

Mick, geleceğiyle ilgili görüşmelerin ne zaman başlayacağını ise bilmiyor.

"Hedefim Formula 1'de kalmak. Hedefim her zaman Formula 1 olacak."

"Görüşmelerin ne zaman başlayacağı, hangi takımlarla görüşme olacağı, muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta veya ay içerisinde netleşecek."

Mick, diğer serilerde yarışmakla ilgilenmediğini söyleyerek, "Şu an için böyle bir planım yok. "

"Şu an sadece Formula 1'i düşünüyorum . Buradaki her yarışa gitmek istiyorum, ki bu da çok fazla mesafe demek."

"Bunun yarında elbette çeşitli karting yarışlarında katılacağım. Bu da muhtemelen Formula 1'e, diğer her şeyden (tüm serilerden) daha yakın." açıklamasında bulundu.

Mick, kış aylarında bazı Formula 3 testleri yaptığını da doğruladı.

"Evet, bu doğruydu. Eski F3 aracını kullanıyordum, bu yıl farklı kategorilerde, farklı araçlarda çok fazla sürüş yapmayı veya yapabildiğim kadar çok sürüş yapmayı planlıyorum. Fakat yarışmayacağım."

"Bu yıl mümkün olduğunca formda kalmayı, en iyi seviyemde olmayı istiyorum, ki şimdiye kadar bunu başardığımı hissediyorum."

"Sezonun başlangıcına kadar daha da form yakalamayı planlıyorum. Yani sürüş anlamında hâlâ bu döngüdeyim ve bu şekilde kalmak istiyorum."