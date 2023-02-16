Piastri: "Henüz Norris'ten tavsiye istemedim"

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2023 F1 sezonunda takım arkadaşları arasında kıyasıya bir mücadele olacak. Yılın öne çıkan mücadelelerinden birisi hiç şüphesiz McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri arasında olacak.

Genç Avustralyalı geleceğin yıldızlarından birisi olarak kabul görüyor ve yanında, geleceğin şampiyonu olarak görülen Norris var. İngiliz pilot son yıllarda harika performans sergiledi ve Daniel Ricciardo'yu yenerek dikkatleri üzerine çekti.

Piastri, takım arkadaşıyla ilgili mücadelesi hakkında şöyle dedi: "Henüz ondan tavsiye istemedim ve birlikte çok fazla zaman geçirmedik."

"Sadece bazı pazarlama çalışmaları yaptık. Ancak hem mühendislerin hem de takımın geri kalanının, bir çaylakla çalışma konusunda çok fazla deneyime sahip olduğunu düşünüyorum."

"Lando McLaren'a bir çaylak olarak geldi. Dolayısıyla takımda onunla birlikte bu yolda ilerlemiş pek çok kişi var, bu da benim için cesaret verici."

"Formula 1'de, sizin için ilk ölçüt takım arkadaşınızdır çünkü aynı aracı sürüyorsunuzdur."

"Bu karşılaştırmanın olması doğal. Şimdiye kadar iyi bir ilişkimiz oldu. Bunun değişmesi için herhangi bir sebep göremiyorum."