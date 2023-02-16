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Andretti, Domenicali'nin eleştirisine katılmıyor

Mario Andretti, Formula 1 şefi Stefano Domenicali tarafından yapılan açıklamalara yanıt verdi.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Andretti, Domenicali'nin eleştirisine katılmıyor
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Michael Andretti liderliğindeki Andretti Autosport, Cadillac ile birlikte Formula 1'e girmek istiyor. Bu planlar Amerikalı aile tarafından bir süredir açıkça dile getiriliyor fakat F1'in patronları, olası bir girişe sıcak bakmıyor.

Şu ana kadar yapılan açıklamalara bakıldığında Toto Wolff, Christian Horner ve Guenther Steiner, Andretti Autosport'un spora pek bir değer katabileceğine inanmıyorlar.

F1 CEO'su Stefano Domenicali de geçtiğimiz günlerde Sky Sports'a verdiği demeçte Andretti'nin basında sesini çok fazla duyurduğunu ve bazı yorumlarının akıllıca olmadığını söylemişti.

Domenicali, "Her şeyden önce, seriye değer katabilecek herkese kucak açıyoruz. Herkese saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Andretti örneğinde olduğu gibi F1'e girmek istediklerini açıkça dile getiren takımlar var, ancak bunu yaparken takımların açgözlü olduğunu söylemek akıllıca değil." diye eklemişti.

Michael Andretti'nin babası Mario Andretti, Domenicali'nin yorumlarına pek katılmıyor.

PlanetF1'e konuşan 1978 şampiyonu Andretti, "Biz sadece coşkumuzu gösterdik. Şahsen benim için  muhtemelen Michael'ın F1'de olma ihtimalinden kaynaklanıyordu."

Mario Andretti

Mario Andretti

Fotoğraf: Alexander Trienitz

"Bunda yanlış bir şey yok. Biz sadece protokolü takip ediyoruz ve şu anda her şey yolunda görünüyor. Yapabileceğimiz tek şey bu."

"Elbette olaya farklı açılardan bakabilirsiniz ama ben herhangi bir şeyi ihlal ettiğimizi ya da yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum."

"Biz sadece coşkumuzu dile getirdik. Bu konuda basına karşı hep açık olduk. Hayat böyle ve biz de işleri böyle yapıyoruz."

"Fakat birinin nasıl yanlış bir şey yaptığımızı söyleyebilmesini anlayamıyorum." dedi.

Mario'ya göre oğlu, General Motors'u yanına alarak, kendisinden istenen her şeyi yaptı.

"Bu, uzun vadeli taahhütte bulunmak isteyen büyük bir marka. Elbette bunu konuşacağız çünkü bu büyük bir haber. Diğerleri daha az konuşuyorsa, belki de heyecan verici hiçbir şeyleri olmadığı içindir."

"Bize, büyük bir üretici bulduğumuzda bunun tamamen farklı bir hikaye olacağı açıkça söylendi. Dolayısıyla GM durumu değiştirmeli."

"F1'de yer almak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir yıldır tüm protokolü güzel şekilde takip ediyoruz."

"Gereksinimleri karşılıyoruz, büyük bir üretici getiriyoruz ve hevesimiz yerinde."

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