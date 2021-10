Mercedes: "Hamilton'ın sekizinci turda pite gelmesi, yarışı kazanmasını sağlayabilirdi"

Hamilton, Pazar günü Austin'de yapılan yarışın ilk turlarını lider götürdü ancak rakip Red Bull, 11. turda Verstappen'i erken pite soktu ve böylece liderliği ele geçirdi.

Mercedes, Red Bull'un bu taktiğini, Hamilton'ın stintini olabildiğince uzatarak İngiliz pilota yarış sonunda daha yeni lastik vermeyi amaçlayarak çökertmeye çalıştı. Ancak İngiliz pilotun yarış temposu, Verstappen'i geçecek kadar iyi değildi.

Mercedes'in neleri farklı yapabileceği sorusunu yanıtlayan Shovlin, "Bir kristal kürem olsaydı ve sert lastiğin bizim için daha iyi olduğunu görseydim her şey daha farklı olurdu!"

"Gerçekçi konuşmamız gerekirse yarışı kazanma ihtimalimiz, Lewis startta liderliği aldıktan sonra onu erkenden pite almamızla artabilirdi - belki de sekizinci tur kadar erken pite almakla."

"Ancak orta hamur lastiklerle bu kadar kısa stintte çok zorlandık, sadece liderliği korumak için bu kadar cesur olamazdık. Bu hamle, tüm yarışı çöpe atmışız gibi hissettirirdi."

"Ancak bence daha erken pite gelip sona gidebilirdik. Sadece daha erken pite gelmemiz ve en iyisini ummamız gerekiyordu, Lewis'in Max'ı arkasında tutabileceğini görmemiz gerekiyordu. Ancak ana fırsat buydu." dedi.

Her ne kadar Red Bull erken pit ile Verstappen'i Hamilton'ın önüne geçirmeyi başarsa da Mercedes, eğer durum tam tersi olsaydı bunu yapma şansları olabileceğinden emin olmadıklarını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images