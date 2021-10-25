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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Mercedes: "Hamilton'ın sekizinci turda pite gelmesi, yarışı kazanmasını sağlayabilirdi"

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Mercedes pist üstü mühendislik direktörü Andrew Shovlin, Amerika GP'sinde Lewis Hamilton'ı sekizinci turda pite almalarının, şampiyonadaki rakibi Max Verstappen'i yenmesinde yardımcı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Mercedes: "Hamilton'ın sekizinci turda pite gelmesi, yarışı kazanmasını sağlayabilirdi"

Hamilton, Pazar günü Austin'de yapılan yarışın ilk turlarını lider götürdü ancak rakip Red Bull, 11. turda Verstappen'i erken pite soktu ve böylece liderliği ele geçirdi. 

Mercedes, Red Bull'un bu taktiğini, Hamilton'ın stintini olabildiğince uzatarak İngiliz pilota yarış sonunda daha yeni lastik vermeyi amaçlayarak çökertmeye çalıştı. Ancak İngiliz pilotun yarış temposu, Verstappen'i geçecek kadar iyi değildi.

Mercedes'in neleri farklı yapabileceği sorusunu yanıtlayan Shovlin, "Bir kristal kürem olsaydı ve sert lastiğin bizim için daha iyi olduğunu görseydim her şey daha farklı olurdu!"

"Gerçekçi konuşmamız gerekirse yarışı kazanma ihtimalimiz, Lewis startta liderliği aldıktan sonra onu erkenden pite almamızla artabilirdi - belki de sekizinci tur kadar erken pite almakla."

"Ancak orta hamur lastiklerle bu kadar kısa stintte çok zorlandık, sadece liderliği korumak için bu kadar cesur olamazdık. Bu hamle, tüm yarışı çöpe atmışız gibi hissettirirdi."

"Ancak bence daha erken pite gelip sona gidebilirdik. Sadece daha erken pite gelmemiz ve en iyisini ummamız gerekiyordu, Lewis'in Max'ı arkasında tutabileceğini görmemiz gerekiyordu. Ancak ana fırsat buydu." dedi. 

Her ne kadar Red Bull erken pit ile Verstappen'i Hamilton'ın önüne geçirmeyi başarsa da Mercedes, eğer durum tam tersi olsaydı bunu yapma şansları olabileceğinden emin olmadıklarını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Shovlin konu hakkında, "İkinci sırada olduğunuzda yaklaşımınız değişiyor, çünkü gerçekçi baktığınızda yarışın herhangi bir sorun olmadığında Max ve Lewis tarafından kazanılacağı göz önüne alındığında alacağınız en kötü sonuç ikincilik oluyor."

"Ancak bizim için en büyük soru, biz lider temposunu yakalayabilir miydik? Ve ben eminim ki onların bizim vites kutumuzun dibinde olduğu gibi biz onların arkasında olamazdık."

"Erken pit aralığında kalıp kalamamamız tamamen ayrı bir tartışma konusu. Günün sonunda her şey orta hamurda elde ettiğimiz zayıf performansa çıkıyor. Eğer erken pit aralığında olmasaydık, o zaman Max daha uzun süre pistte kalırdı ve yarışı, güzel yönetilebilecek parçalara bölerdi."

"Şu noktada olduğu gibi, olabilecek en iyi şey erken pit ile bizi geçtiklerinde lastik ömür farkı yaratmaktı. Ancak eninde sonunda yarış, fark yaratmamız için yeterince uzun değildi."

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