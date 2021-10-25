Binotto: "En zayıf noktamız pit stoplar"

Amerika Grand Prix'sine Daniel Ricciardo'nun önünde başlayan Carlos Sainz, yumuşak lastiğin dezavantajıyla beraber McLaren sürücüsünü pek fazla ardında tutamadı.

Sonrasında McLaren'ı geçmek için çeşitli yollar deneyen Ferrari, erken pit stopla avantaj kazanmak için Sainz'ı pite aldı ancak 5.6 saniyelik pit stopla, tüm fırsat kaçmış oldu.

Sainz açık şekilde son bölümde daha iyi bir tempoya sahip olsa da, düzlüklerde hızlı olan McLaren pilotunu geçemedi ve yarışı yedinci bitirdi.

Takım patronu Mattia Binotto, bu yıl en zayıf noktalarının pit stoplar olduğunu ve bunu geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Sky Italia'ya konuşan Binotto, "Carlos gerçekten iyi bir sürüş çıkardı. Fakat pit stop bizim için kritik bir andı ve yaşanan olay üzüntü vericiydi."

"Ricciardo'nun önüne geçmek ve pozisyonu sağlamlaştırmak için erken pit stop denedik fakat bir kez daha pit stopla ilgili bir sorun yaşadık."

"Bu yıl bizim en zayıf noktamız pit stoplar ve bu yılı, her alanda gelişmek için kullanmalıyız. Her detayın önemli olduğunu biliyoruz, bugünkü pit stop bize potansiyel olarak iki pist üstü pozisyonuna mâl oldu."

"Yani Carlos için çok kötüydü. Sonuçta Charles'a [Leclerc] baktığınızda, Ricciardo'nun 25 saniye önünde bitirdi ve tur başına yarım saniye daha hızlıydı."

"Carlos da antrenman turlarında bu ekstra performansa sahipti. Fakat bunu kullanamadık." dedi.

Charles Leclerc'in Ricciardo'nun önünde finiş görmesi ve Sainz'ın da Lando Norris'i geçmesiyle Ferrari, McLaren'la aradaki farkı 3.5 puana indirdi.

Binotto, Meksika Grand Prix'si hafta sonunda, pozitif performanslarını sürdürmelerini umut ediyor.

İtalyan patron, "Her yarışta bazı sürprizler olabilir ama Austin'de McLaren'a karşı favori olmayı beklemiyorduk."

"Fakat bunu yerine, Amerika'dan yanılmıyorsam onlardan dört puan fazla alarak ayrılıyoruz. Bu iyi bir sonuç. Charles daha önce de söylediğim gibi Ricciardo'nun 25 saniye önünde finiş gördü. Yani bu açıdan da iyi bir sonuçtu."

"Bunlar, sonraki yarışlar için iyiye işaret ve sırada Meksika var. Meksika'da en azından McLaren'a kıyasla rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images