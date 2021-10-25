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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Brundle: "Ünlülerin 'saygılı ve terbiyeli' olması gerekiyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Sky Formula 1 yorumcusu Martin Brundle, Amerika Grand Prix'sinde rapçi Megan Thee Stallion'ın Grid Yürüyüşü'nde kendisini ittirmesi nedeniyle ünlüleri "saygılı ve terbiyeli" davranmaya davet etti.

Brundle: "Ünlülerin 'saygılı ve terbiyeli' olması gerekiyor"

COVID kısıtlamaları nedeniyle starta girişlerin kısıtlanmasının ardından, Brundle'ın ünlü Grid Yürüyüşü'nün geri dönüş yaptığı hafta sonunda eski F1 pilotu, F1'in organizatörlerinin davet ettiği bazı ünlülerle röportaj yapmaya çalıştı.

Ancak rapçi Megan Thee Stallion ile konuşmaya çalışan Brundle, Amerikalı rapçinin çevresindeki kişiler tarafından itildi.

Brundle, agresif korumaya karşı, "Sanırım o mutlu... tamamdır patron." dedi ve rapçiye F1 için rap yapıp yapmayacağını sordu.

Stallion bu soruya, "Bugün rap yapmayacağım, üzgünüm..." şeklinde cevap vermesinin ardından Brundle ona, kimi destekleyeceğini sordu ve bundan sonra ekipteki bir kişi Brundle'ı ittirdi.

Stallion'ın ekibindeki o kişi, Brundle'a "bunu yapamayacağını" söyledi ancak Brundle ise "Hayır yapabilirim, çünkü yaptım bile" yanıtını verdi.

Pazar günü sosyal medyada bu olay viral oldu ve bazı taraftarlar, ünlülerin, şovu desteklemeye yardım etmemeleri ve röportaj vermemeleri halinde F1 yarışlarına gelen davetleri kabul etmemeleri gerektiğini savundular.

Pazartesi günü Brundle, Twitter'dan açıklamalarda bulundu ve ünlülerden korkmadığını ancak ünlülerin ve korumalarının tavırlarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Brundle konu hakkında, "Daha önce gridde baskı altında oldum ancak bu baskı, adları Senna, Prost, Schumacher, Mansell ve Piquet olan insanlardan geldi."

"Korumaların ilk defa gride gelmesi beni korkutmuyor, herkesin yapması gereken bir iş var ancka belki onlar bizim ortamımızda biraz saygı ve terbiye öğrenebilirler." dedi.

 

Brundle'ın Stallion ile Austin Grid Yürüyüşü'nde yaşadığı garip an, kendisinin yaşadığı tek garip an değildi çünkü Brundle, tenis yıldızı Serena Williams ile de benzer bir şey yaşamıştı.

Birkaç sene önce Venus Williams tarafından ünlü bir şekilde görmezden gelinen Brundle, yarış startı öncesinde Serena ile konuşmaya çalışmıştı - ancak onun tarafından da görmezden gelindi.

Bu olayı neşeli bir şekilde karşılayan Brundle olayın ardından, "Bu bir çifte hata, bu bir çifte hata." tepkisini verdi.

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