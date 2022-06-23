Mercedes, Britanya GP'ye daha fazla hızlanmak için güncellemeler getirecek

Haberi dinle

Son dönemde W13'ten daha fazla performans çıkarmaya başlayan Brackley merkezli takım, sıradaki yarış olan Silverstone için bazı güncellemeler planladı.

Silverstone pistinin pürüzsüz asfalt yüzeyi ve pist yapısının Mercedes aracına uyması bekleniyor, ancak bu konuda temkinli davranan Mercedes teknik patronu Mike Elliott, Ferrari ve Red Bull ile mücadele edebilmeleri konusunda beklentileri kontrol altında tutuyor.

Mercedes'in Kanada GP sonrası yayınladığı videoda konuşan Elliott, Britanya GP güncellemeleri için, "Emin olabileceğiniz bir şey, her zamanki gibi sıkı zorlayacak olmamız."

"Silverstone'a yeni parçalar getireceğiz. Aracı geliştirmek için zorlayacağız. Hem sahip olduğumuz paket, hem de araca ekleyeceğimiz yeni parçalardan daha fazla performans çıkarmaya çalışacağız."

"Aynı zamanda kendimize karşı dürüst olmamız ve şu an için öndeki Ferrari ve Red Bull'dan biraz geride olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Normal bir yarışta onlarla mücadele etmek zor olacak." dedi.

Mercedes, İspanya GP hafta sonunda yaptığı güncellemelerle dalgalanma sorunu konusunda ilerleme kaydetmeyi başarmıştı.

Ancak takım, yere oldukça yakın olan aracından en iyi performansı çıkarma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Özellikle tümsekli yüzeylerde araç zıplama sorunuyla karşılaşıyor.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Takım Silverstone'un kendileri için daha iyi olmasını beklese de, durumun dramatik şekilde farklı olacağını düşünmüyor.

Elliott, "Silverstone, Barselona'da olduğu gibi bize biraz daha fazla uyan bir pist olacak ancak belki biraz daha zor olabilir."

"Ne olursa olsun, elimizden geldiği kadar çok zorlayacağız. Pilotlarımız çok zorlayacak çünkü yeniden kazanmak istiyoruz."

"Takım için kazanmak istiyoruz. Kesinlikle kazanmak, sizin için, taraftarlarımız için kazanmak istiyoruz. Bakalım neler olacak?" dedi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff da Elliott'un Britanya GP hakkında söylediklerini paylaştığını, istedikleri yere gelebilmek için daha çok fazla şey yapmaları gerektiğini söyledi.

Wolff, "Silverstone'da geçmişte iyiydik ve orası son 3 yarışa göre daha pürüzsüz asfalta sahip. Ancak yine de orası Barselona değil."

"Beklentilerimizi kontrol altında tutmalı ve gerçeklerden uzaklaşmamalıyız. Sadece Silverstone için değil, ileriye dönük mantıklı çözümler bulmalıyız." dedi.