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Marko: "İlk dokuz yarışın yedisini kazanırsanız, hakimiyet kurduğunuzu söyleyebilirsiniz"

Helmut Marko, Red Bull'un şampiyonada "hakimiyet sağladığını" söylerken, her şeyin hızlıca tersine dönebileceğini de kabul ediyor.

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Marko: "İlk dokuz yarışın yedisini kazanırsanız, hakimiyet kurduğunuzu söyleyebilirsiniz"
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Kanada'da zafere ulaşan Max Verstappen, son altı yarışta beşinci, bu sezonki altıncı galibiyetini elde ederek şampiyona ikincisi Sergio Perez ile 46, ana rakibi olarak görülen Charles Leclerc ile 49 puanlık bir fark açmayı başardı.

Ancak sezon başında son şampiyon için işler bu kadar da iyi değildi. İlk üç yarışta iki kez yarış dışı kalan ve Avustralya GP'sinin ardından Charles Leclerc'in 46 puan gerisine düşen Verstappen, sonrasında takımın da sorunlarını çözmesiyle büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Red Bull Racing danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in liderliğinin kimseyi rahatlatmamasını söylerken ve "her şeyin hızlıca tersine dönebileceğine" dikkat çekerken, takımın mevcut formundan ötürü mutlu olduğunu da gizlemedi.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Marko, "Önemli olan, dayanıklılık sorunlarına bir son vermeniz ve bunlardan kaçınmanızdır."

"Ayrıca Imola'daki sprint yarışı da daha fazla puan toplamamıza yardımcı oldu."

"Şu anda inanılmaz bir serinin içindeyiz, normalde sezonun ilk yarısında her zaman ön grupla arayı kapatmaya çalışırdık ancak artık hakimiyet sağlamış durumdayız. İlk dokuz yarıştan yedisini kazanırsanız, hakimiyet kurduğunuzu söyleyebilirsiniz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, eski şampiyonları Sebastian Vettel'in ikinci şampiyonluğuna giden yolda ilk sekiz yarıştan altısını kazandığı 2011 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını yapmanın keyfini çıkarıyor.

Bu sezon istatistik anlamında benzer başlamış olabilir, ancak yaşanan sorunlara bakıldığında benzer bir kusursuzluk söz konusu değil. Verstappen, Bahreyn ve Avustralya'da yakıt borusu sorunları nedeniyle yarış dışı kalırken, Perez de Kanada'da vites kutusu sorunu nedeniyle damalı bayrağa ulaşamadı.

Marko, "Sınırları zorlayabilen bir aracınız varsa, dayanıklılık her zaman bir endişe kaynağıdır."

"Bunu Ferrari'de görüyorsunuz. Mercedes ise henüz yarış dışı kalmadı, ancak bazı yarışlarda aşırı ısınma sorunları nedeniyle ayaklarını gazdan çekmek zorunda kaldılar." dedi.

Red Bull, Kanada'da Perez'in vites kutusuna ne olduğunu araştırmaya hazırlanıyor, ancak takım patronu Christian Horner, "şanzıman arızası yaşamış gibi göründüklerini" söylüyor.

Horner, "Kesinlikle aktarma organlarında bir sorun vardı, motor ise iyi görünüyor. Güç ünitesini geri alana kadar bir şey söylemek zor, ancak şanzıman arızasından şüpheleniyoruz." dedi.

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