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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Vettel, Kanada'da "iklim cinayeti" kaskını kullanmakta özgürmüş

Aston Martin Formula 1 Takım Patronu Mike Krack, Sebastian Vettel'in Kanada GP hafta sonuna özel hazırlattığı "iklim cinayeti" temalı kaskını kullanmakta özgür olduğunu söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Vettel, Kanada'da "iklim cinayeti" kaskını kullanmakta özgürmüş
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Son senelerde çevre sorunlarına önem veren Vettel, gittiği ülkelerde çoğu zaman yerel sorunları öne çıkaran mesajlar veriyor.

Vettel Kanada GP'ye özel bir tişört ve kask tasarımı hazırlattı. Vettel'in kaskında ve tişörtünde "Katran kumları madenciliğini durdurun" ve "Kanada'nın iklim cinayeti" mesajları yer alıyordu.

Vettel Cuma ve Cumartesi günü bu mesajların yer aldığı tişört ve kaskı kullanırken yarışta geleneksel kaskına dönüş yaptı. Bunun üzerine Aston Martin'in Vettel'den o kaskı takmamasını istediği iddiaları gündeme geldi.

Aston Martin Takım Patronu Mike Krack, pilotlarına bu kaskı takmaması yönünde talimat verdikleri iddialarını yalanladı.

Krack, "Hayır, hayır. O, tişörtü ve kaskıyla farkındalık yaratmak istedi. Bir süre sonra farkındalığın oluştuğuna karar verdi ve o kaskı çıkardı. Her gün aynı tişörtü giyemez ya! Siz de giyemezsiniz." diyerek bu iddiaları yalanlamış oldu.

Vettel'in o kaskı kullanmak istese izin verip vermeyecekleri sorulduğunda Krack, "Evet, o özgür bir adam." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Krack, Vettel'in hazırladığı tasarımları yarıştan önce kendilerine söylediğini ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını şu sözlerle ifade etti: "O, normalde yaptığı şeyler konusunda bizi bilgilendirir ve biz de nasıl yapacağı konusunda onunla anlaşmaya varırız. Son haftalarda bu tür şeylerin normalde Cuma ya da Cuma ve Cumartesi kullanıldığını gördünüz. Burada da öyle oldu. Ancak o kendi kararlarında özgür. Yaptığı şeyler hakkında konuşuyoruz." 

Vettel'in eleştirilerinin ardından Alberta Enerji Bakanı Sonya Savage, Vettel'i ikiyüzlülükle suçladı.

Buna cevap olarak Vettel, "Bu doğru. Ama kaçırdığınız ve benim biraz hayal kırıklığı uğramama neden olan şey politikacıların veya siyasetin bunu kişisel olarak algılaması çünkü bu benimle ilgili değil, daha büyük resimle ilgili."

"Ben yaşamak için yaptığım işi yapan ya da sevdiğim şeyi yapan bir ikiyüzlüyüm. Hepimizin farklı tutkuları var, ben tuvalimi bu şekilde çiziyorum."

"Gelecekte daha sürdürülebilir olmamız ve fosil yakıtlara bağlı olmamamız için çözümler var. Ve bu açıdan gelecek heyecan verici görünüyor ancak bunu kişisel bir düzeye indirip daha büyük resme bakmayı kaçırmamız hayal kırıklığı yaratıyor."

"Asıl önemli olan, değişiklik yapıp fosillerden kurtulmamız ve tüm yaşam tarzımızı yenilenebilir enerjilere dayandırmaya başlamamız gerektiği mesajıdır. Bu yüzden, dikkat çekmeye çalıştığım daha büyük resmin bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

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