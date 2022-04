Mercedes AMG ve Aston Martin güvenlik araçlarının farkları

Taraftarlar için en açık fark, güvenlik aracı olarak Formula 1 araçlarının önünde yeşil ve kırmızı renkli iki otomobilin yer alıyor olması. Ancak F1 pilotları için daha önemli farklar bulunuyor.

Son yarış Avustralya GP'nin ardından iki güvenlik aracının performansı ön plana çıktı çünkü bazı pilotlar Aston Martin Vantage güvenlik aracının hızını eleştirdiler.

Bu konuda en dikkat çekici isim, güvenlik aracının yeteri kadar hızlı gidemediği için lastiklerinin sıcaklığını koruyamadığını söyleyen Red Bull pilotu Max Verstappen'di. Hollandalı pilot Aston Martin otomobilini bir kaplumbağaya benzetti.

Verstappen, "Çok az yol tutuşu var ve güvenlik aracı da çok yavaş gidiyor. Adeta kaplumbağa gibi. İnanılmaz." demişti.

Charles Leclerc ve George Russell da benzer yorumlar yaparak Aston Martin aracının 5 sn daha yavaş olduğunu söylediler. Bunun üzerine FIA, konuya dair cevap vermekte gecikmedi.

FIA'dan yapılan açıklamada güvenlik araçları arasındaki performans farkının önemli olmadığı çünkü hızı pist şartlarının belirlediği belirtildi. Bu açıklamada, güvenlik aracının yaşanan kazanın ardından pist görevlilerinin ve pilotların güvenliğini sağlayacak şekilde turladığı söylendi.

FIA, Aston Martin Vantage güvenlik aracının performansından memnun olsa da, pilotların özellikle yeniden startlarda lastik sıcaklığının kritik olması nedeniyle bu konuda memnuniyetsizlik yaşamaya devam edeceği aşikar.

Peki teknik açıdan Aston Martin ve Mercedes güvenlik araçları arasında ne tür farklılıklar var?

The 2022 Mercedes-AMG GT Black Series safety car leading the back in Jeddah

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images