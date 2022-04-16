Mercedes AMG ve Aston Martin güvenlik araçlarının farkları

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Taraftarlar için en açık fark, güvenlik aracı olarak Formula 1 araçlarının önünde yeşil ve kırmızı renkli iki otomobilin yer alıyor olması. Ancak F1 pilotları için daha önemli farklar bulunuyor.

Son yarış Avustralya GP'nin ardından iki güvenlik aracının performansı ön plana çıktı çünkü bazı pilotlar Aston Martin Vantage güvenlik aracının hızını eleştirdiler.

Bu konuda en dikkat çekici isim, güvenlik aracının yeteri kadar hızlı gidemediği için lastiklerinin sıcaklığını koruyamadığını söyleyen Red Bull pilotu Max Verstappen'di. Hollandalı pilot Aston Martin otomobilini bir kaplumbağaya benzetti.

Verstappen, "Çok az yol tutuşu var ve güvenlik aracı da çok yavaş gidiyor. Adeta kaplumbağa gibi. İnanılmaz." demişti.

Charles Leclerc ve George Russell da benzer yorumlar yaparak Aston Martin aracının 5 sn daha yavaş olduğunu söylediler. Bunun üzerine FIA, konuya dair cevap vermekte gecikmedi.

FIA'dan yapılan açıklamada güvenlik araçları arasındaki performans farkının önemli olmadığı çünkü hızı pist şartlarının belirlediği belirtildi. Bu açıklamada, güvenlik aracının yaşanan kazanın ardından pist görevlilerinin ve pilotların güvenliğini sağlayacak şekilde turladığı söylendi.

FIA, Aston Martin Vantage güvenlik aracının performansından memnun olsa da, pilotların özellikle yeniden startlarda lastik sıcaklığının kritik olması nedeniyle bu konuda memnuniyetsizlik yaşamaya devam edeceği aşikar.

Peki teknik açıdan Aston Martin ve Mercedes güvenlik araçları arasında ne tür farklılıklar var?

The 2022 Mercedes-AMG GT Black Series safety car leading the back in Jeddah Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes-AMG GT Black Series

Mercedes bu sene Formula 1'deki güvenlik aracını ve tıbbi aracı değiştirdi ve ilgili otomobillerin en güçlü versiyonlarını getirdi.

Mercedes-AMG GT Black Series güvenlik aracı, yol otomobili versiyonunun hafif düzeyde modifiye edilmiş hali.

Otomobilde kokpit içerisinde yer alan güvenlik amaçlı yapılan ışıklandırma sistemi, araç üstü kameralar ve kupa tutacağı gibi modifiyeler bulunuyor.

Ancak teknik açıdan bu araç, yol otomobiliyle aynı. Mercedes güvenlik aracında 4 litrelik V8 çift turbo motor yer alıyor ancak aracın aerodinamiği, ağırlığı ve yer çekimi pist koşullarına göre düzenlenmiş.

730 beygir güç üreten bu aracın ön ve arka tarafında yapılan küçük değişikliklerle sürüklenme seviyesi düşürülüp yere basma gücü seviyesi arttırılabiliyor. Böylece viraj ve düzlük performansında iyileştirme sağlanabiliyor.

Bu otomobilin F1 için hazırlanan pist versiyonu, 0'dan 100 km/s hıza 3.2 sn'de ulaşıyor ve maksimum 325 km/s'i görebiliyor.

Yere basma gücü verilerine göre 200km/s hızda araç 249 kg ağırlık üretiyor. 250km/s hızda ise bu sayı 400 kg'a ulaşıyor.

F1'in güvenlik aracı pilotu Bernd Maylander, 2022 Mercedes güvenlik aracının bir önceki versiyonuna göre ileri yönde büyük bir adım olduğunu söylemişti.

Maylander, "Safkan bir yarış aracına ne kadar yakın olduğu konusunda beni hayrete düşürdü. Zaten son derece üst seviyede olan geçen yılki GT R'ye kıyasla gerçekten büyük bir adım." demişti.

The Aston Martin V8 Vantage safety car in Melbourne Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin V8 Vantage

Aston Martin'in Vantage güvenlik aracı, spor otomobilin orijinal yol versiyonundan teknik olarak yükseltilmişti ancak şimdi tam olarak bir F1 modeli olarak piyasaya sürüldü.

4 litrelik turbo V8 motora sahip olan bu otomobil, yol otomobilinden 25 beygir daha fazla güç üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 3.5 sn'de ulaşıyor.

Ön tarafta bulunan özel tasarım splitter ile Vantage, 200km/s hızda 155.6 kg yere basma gücü üretiyor. Bu, yol otomobilinden 60 kg daha fazla ürettiği manasına geliyor.

Aston Martin güvenlik aracı aynı zamanda yükseltilmiş süspansiyon, direksiyon ve amortisörlerin yanı sıra ön yapısal sertliğe yardımcı olmak için destek modifikasyonları içeriyor.

Işıklandırma sistemi daha geleneksel bir şekilde aracın tavanında yer alıyor.

Güvenlik araçlarının teknik özellikleri

Kıyaslama Mercedes-AMG GT Black Series Aston Martin Vantage Motor 4-litre twin turbo V8 4-litre turbo V8 Güç 730hp 528hp Maksimum tork 800nM 685nM Hızlanma (0-100km/s) 3.2 sn 3.5 sn Maksimum hız 325 km/s 314 km/s Ağırlık 1520kg 1570kg Yere basma gücü (200km/s) 249kg 155.6kg

Tıbbi araçlar

Mercedes ve Aston Martin'in tıbbi araçları da pek yavaş araçlar değiller.

Mercedes GT 63 S 4MATIC+ tıbbi aracında 4 litrelik V8 çift turbo motor yer alıyor. Bu motor 639 beygir güç üretirken araç 0'dan 100 km/s hıza 3.2 sn'de ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 315 km/s.

Aston Martin DBX tıbbi aracı ise 542 beygir güç üretiyor ve 0'dan 100 km's hıza 4.5 sn'de ulaşıyor. Bu aracın maksimum hızı ise 292 km/s.

Aston Martin DBX Medical Car Photo by: Aston Martin

Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car Photo by: Daimler AG