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Gasly, Spa ve Monako'nun takvimden ayrılacağından endişeleniyor

Pierre Gasly, Spa-Francorchamps ve Monako'nun F1 takviminde uzun yıllar boyunca kalması için çağrıda bulundu ve bu iki pisti, "tarihin ve Formula 1 DNA'sının parçaları" olarak nitelendirdi.

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Gasly, Spa ve Monako'nun takvimden ayrılacağından endişeleniyor
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İki ikonik Grand Prix pisti, Fransa'daki Paul Ricard ve Meksika'daki Autodromo Hermanos Rodriguez ile birlikte 2023 yılında takvimden çıkartılma riskiyle karşı karşıya.

Mevcut Concorde Anlaşması, bir takvim yılında maksimum 24 Grand Prix olmasına izin veriyor. Fakat birkaç F1 patronu, 23 yarışın zaten kaynaklarını zorladığını belirtti.

Rusya Grand Prix'si, F1'in takviminden çıkartıldı ancak Katar, Las Vegas ve Çin, 2023'te takvime döneceği için, risk altındaki dört pistten en az birinin gitmesi olası görünüyor.

Bu dört etkinlikten üçünün ise Gasly için özel bir yeri var.

Gasly, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Biri evimdeki yarış, Monako da ev gibi hissettiriyor ve Spa, evime en yakın olan yarış olduğu için çok fazla destek alıyorum."

"Bence çok ikonik pistler; Spa ve Monako iki favori pistim. Bence tarihin ve Formula 1 DNA'sının parçaları ve her yıl takvimde olmayı hak ediyorlar."

"Bu günlerde F1'in sezonu nasıl planladıklarına çok şey etki ediyor. Bu yüzden ne olacağını göreceğiz ama şahsen, gelecek yıllarda da kalmalarını umuyorum." dedi.

Sir Philip Green crosses the street in Monaco

Sir Philip Green crosses the street in Monaco

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly, Monako'nun, yerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasının taraftarlar için büyük bir sürpriz olacağını düşünüyor.

Bununla birlikte, prenslik şu anda etkinliğe ev sahipliği yapmak için sezon başına yalnızca 15 milyon dolar ödüyor; bu, Katar, Suudi Arabistan ve Azerbaycan tarafından ödenen ücretin oldukça altında.

Gasly, "Monako'nun takvimden çıkartılması sürpriz olur. Büyük olasılıkla dünyadaki en ikonik yarış."

"F1 taraftarı olmayan herkes, Monako'yu yarış, parti veya Grand Prix'de olan aksiyonlar gibi birçok sebepten duymuştur."

"Çok ikonik bir hafta sonu ve umarım sürücüler olarak bunu tecrübe ederiz çünkü sezonun en zor pisti ve hem benim hem de taraftarların favorisi." dedi.

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