McLaren: "F1'in yeni bütçe sınırlaması hedefi çok büyüktü"

FIA'nın Çarşamba günü yaptığı Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, aralarında bütçe sınırlaması, araç ve motor gelişimi sınırlamaları, ve aerodinami sınırlama kurallarının da olduğu yeni tedbirler, takımlar arasında birkaç haftadır yapılan tartışmalar sonrasında kabul edildi.

McLaren, bir sonraki sene kullanılacak olan bütçe sınırının 145 milyon dolar seviyesini aşmaması için büyük bir azaltma talep etmişti ve bunun için çalışan takımlardan bir tanesiydi. Ancak takım, onaylanan değişiklik paketinden mutlu olduklarını belirtti.

McLaren CEO’su Zak Brown şunları söyledi: “Bugünün kazananı Formula 1. Bu an sporumuz için çok ciddi bir öneme sahip olan bir an. F1 uzun zamandır finansal olarak sürdürülemez bir konumda ve alınmayan bir önlem, F1’in ve, bu sorunu çözmek için kararlı ve beraber çalışmış olan, katılımcılarının geleceğini risk altına alabilirdi.”

Ancak takımın bütçe sınırından kurtulması için 70 kişi kadar çalışanını takımdan kovması, ki 2022’den itibaren bütçe sınırının 135 milyon dolar ve altına kadar indirilmesi göz önüne alındığında, takımın zor kararlar ile yüzleştiği görülüyor.

Takım patronu Andreas Seidl şunları söyledi: “Bir bütçe sınırının oluşturulacağı herkes için gayet net bir durumdu ve sporun finansal olarak daha sürdürülebilir olması için, daha düşük bir limit getirilmesini savunduk. Önümüzde büyük bir zorluk var.”

“Önümüzdeki birkaç ay içerisinde, yaptığımız işi ayarlamak ve takımı doğru boyuta getirmek, çok büyük ve zorlu bir görev. Bu haftanın başında olduğu gibi, takımın bazı çalışanları ile yollarının ayrılması gerekecek, ancak hedefimiz gelecekte, en iyi boyutta sahip olan ve en verimli olan takım olabilmek.”

“Ekip üyelerimizin işbirliği ve anlayışı harikaydı. Çarşamba günü itibariyle de fabrika kapatma süremizin sona ermesi ile beraber ekibin belirli kurallar konusunda kafasının net olması çok iyi, çünkü böylece araçlarımız üzerinde çalışmaya başlayacağız ve yeni getirilen düzenlemelerin geleceğe olan etkilerini göz önüne alacağız.”

Seidl, ekiplerin araç geliştirme kapsamına sahip olmasını sağlayacak fikirlerin, F1'in çekici kalmasını sağlamak için de önemli olduğunu söyledi.

McLaren takım patronu, “McLaren, her ne kadar genelde alınan bütçe tasarrufu yöntemlerine destek veriyor olsa da, Formula 1’in temelinde bulunan rekabetçi ruhun 2020 ve 2021 seneleri için, aerodinamik özgürlük ile korunmasına verdiğimiz tavizden dolayı gayet memnunuz.” diyerek açıklamasını tamamladı.