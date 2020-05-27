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Resmi: F1, 2021 yılında 145 milyon dolarlık bütçe sınırına sahip olacak!

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Resmi: F1, 2021 yılında 145 milyon dolarlık bütçe sınırına sahip olacak!
Ekleyen:
, Editör
27 May 2020 18:55

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, 2021 Formula 1 bütçe sınırının 145 milyon dolara indirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi kural değişikliğini resmen onayladı.

Formula 1, başlangıçta 2021 yılında 175 milyon dolarlık bir bütçe sınırı için kuralları hazırlamıştı. Ancak koronavirüs ile ilgili mevcut durumdan ötürü bu bütçe sınırının daha da aşağı çekilmesi planlandı. Haftalar süren görüşmelerin ardından takımlar nihayet anlaştılar.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, bugün itibariyle 2021 için 145 milyon dolarlık bütçe sınırını onayladı. Bu, takımların gelecek yıl en fazla 145 milyon dolar harcayabileceği anlamına geliyor.

2022 yılında bu rakamın 140 milyon dolara, 2023 yılında ise 135 milyon dolara inmesi planlanıyor.

FIA, 2021 araçlarında yere basma kuvvetini sınırlamayı da kabul etti. Araçların ana bölümlerinin - şasi ve süspansiyon gibi - 2020'den 2021'e geçişte dondurulması, takımların yere basma gücünü azaltmak için taban üzerinde oynama yapma gerekliliğini doğuruyor.

Bu sayede, 2022 yılında 18 inç lastiklere geçmeden önce yeni bir lastik hamuruna ihtiyaç duyulmayacak.

Seyircisiz yarışlarda takımlar, hafta sonu en fazla 80 kişiye sahip olabilecek. 80 kişiden en fazla 60'ı iki araç üzerinde çalışabilecek.

İlginç şekilde gelecek yıl minimum araç ağırlığı 746 kilogramdan 749 kilograma çıkarılacak.

Kabul edilen teknik düzenlemeler:

- 2020 ve 2021 arasında çok sayıda parçanın dondurulmasına karar verildi. Listede şasi, vites kutusu, bir dizi mekanik bileşen ve darbe yapıları yer alıyor. Takımların özel ihtiyaçlarına göre oldukça sınırlı sayıda değişikliğe izin vermek için bir jeton sistemi tasarlandı.

- 2020 için güç ünitesi güncellemelerine sınırlama getirildi.

-2020'den 2021'e geçerken yere basma gücünde yaşanabilecek bir artışın önlenmesi adına, arka lastiklerin ön tarafında bulunan taban kısmının daha basit hale getirilmesi.

- 2021 için minimum ağırlık sınırının 749 kg'a çıkarılması.

Takımlar arasında yapılan anlaşmaya göre bir takım, şampiyonada ne kadar geride kalırsa, ertesi yılın aracını geliştirmek için o kadar fazla rüzgar tüneli testi yapabilecek.

Bu yıla kadar takımlar rüzgar tünelinde haftada 65 sürüş yapabiliyordu ancak maliyetleri düşürmek için bu % 30 oranında azaltılacak ve 40 sürüşe inecek.

Ancak bu rakam da aero handikap sistemi ile değişiklik gösterecek. Örneğin 2021 yılı için Mercedes önde kalırsa, % 90'lık bir test yapabilecek. Bu, haftalık 36 sürüş anlamına geliyor.

Eğer Williams yine 10. sırada kalırsa haftalık %112.5'lik bir aero testi yapabilecek. Bu da 45 sürüş anlamına geliyor.

2022'den itibaren en iyi takımın %70'lik yani 28 sürüşlük bir test yapması planlanıyor. En yavaş takımsa 46 sürüş yapabilecek.

Pozisyon 2021 rüzgar tüneli test oranı 2022-25 arasında yapabileceği rüzgar tüneli testi
1 % 90 % 70
2 % 92.5  % 75
3 % 95 % 80
4 % 97.5 % 85
5 % 100 % 90
6 % 102.5 % 95
7 % 105 % 100
8 % 107.5 % 105
9 % 110 % 110
10. veya yeni takım gelmesi halinde daha gerideki takımlar % 112.5 % 115

Belirtilen sportif kurallar da kabul edildi:

- 2020 için, yarışların seyircili yapılması üzerine alınacak izne bağlı olarak, “açık” ve “kapalı” yapılan organizasyonlarda belirtilen kurallar dahilinde izin verilecek (Örnek: padokta personel bulundurulması).

- 2020 için, lastik kurallarına bağlı olarak yapılacak olan birkaç güncellemeye göz önüne alınarak, gereken durumlarda Pirelli tarafından onaylanan yeni lastik versiyonlarının ikinci antrenman seanslarında denenecek ve birinci antrenman seansının ıslak zeminde olduğu durumlarda, P140 lastiklerinin kullanımının artmasına izin verilecek.

- 2020 için aerodinami testlerinin azaltılması ve bütçe sorunları sebebiyle güç ünitesi test alanı kısıtlaması getirilecek.

- 2021 için, önceden belirtilen aerodinami testleri kısıtlamalarının arttırılacak ve şampiyona pozisyonu ve aerodinami testleri kısıtlamaları arasında bir denge yakalanacak. Bu kısıtlama dengesi ilk sıra ile 10. sıra arasında doğrusal olarak ilerleyecek.

Devamı geliyor...

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Editör Kemal Şengül

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