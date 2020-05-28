Steiner: "Bütçe sınırı bazı takımların hayatını kurtardı"

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, 2021 bütçe sınırını resmen kabul etti ve artık takımlar 2021'de 145 milyon dolar harcayabilecek. 2022'de bu rakam 140 milyon dolara, 2023-25 arası ise 135 milyon dolara inecek.

McLaren bütçe sınırının 100 milyon dolara kadar inmesini istemişti ancak büyük takımların bir anda bu kadar düşük bütçelere inmesi mümkün değildi.

Şimdi büyük takımların yaklaşık 400 milyon dolarlık bütçelerden 145 milyon dolara inmesi gerekecek.

Konu hakkında konuşan Haas patronu Gunther Steiner, bu kararın arkasında olduklarını ve bunun spor için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Sky F1'e verdiği demeçte, "Bence bütçe sınırı olmasaydı küçük takımlardan bazıları giderdi ve bu da büyük takımlara yardımcı olmazdı."

“Bence adil bir uzlaşma oldu. Bunu fark ettiler ve yapabilecekleri kadar azaltma yaptılar. Sonunda bu uzlaşma ortaya çıktı."

“Onların küçük takımlar olmadan ortada herhangi bir spor olmayacağından emin olduğunu düşünüyorum.”

“Şimdi her şey çok daha ilginç olacak."

"Sporu dengeli hale getirmek için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Görevlerimden bir tanesi Gene Haas'ın takıma daha az yatırım yapması olacak."

"Bütçe kısıtlamaları potansiyel takımların ve üreticilerin ilgisini çekebilir. Sıkı bütçelerden para kazanabileceklerini düşünen insanlar var, ancak Formula 1 hâlâ pahalı bir spor. Bir şey elde etmek için çok fazla para yatırmanız gerekiyor."

“Üreticiler için iyi olan şey, eğer bir yönetim kurulu bir bütçe sınırı olduğunu görürse, en fazla ne kadar harcayabileceklerini biliyor olacak."

“Yani belli bir sayı ile başlayıp, beş yıl sonra bu sayının birkaç yıl önce söylediğinizin üç ya da dört katına çıktığı gibi bir durum artık olmayacak."

“Şimdi bu düzenleme ile harcanabilecek en maksimum rakam belli oldu. Önceden böyle değildi."

“Bence bu iyi bir şey ve umarım bütçe sınırı, Formula 1'deki büyük şirketler veya yeni otomobil üreticileri için çekici olacak."

Alakalı video