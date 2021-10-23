Latifi: "Williams'ın Q2'ye kalması, 'minimum' hedefimiz"

Latifi, Amerika Grand Prix'si için Cuma antrenmanlarını sadece 17. ve 18. sırada bitirebildi ve ikinci seansta her iki Williams da Mick Schumacher'in Haas'ından daha yavaş tur attı.

İngiliz takım, sezon boyunca güçlenen performansları ile pozitif bir dönem geçiriyor. Kanadalı Latifi'nin yedi puanlık katkıda bulunduğu Macaristan Grand Prix'sinden bu yana Williams, 23 puan topladı.

George Russell, bazı hafta sonlarında sıralama turlarının son seansına ulaşıyor ve Latifi, düzenli olarak sıralamaların ikinci bölümünde yer alıyor.

Latifi: "Bence artık her hafta sonuna girerken, sıralama turlarının ikinci seansına, ulaşmayı denediğimiz mutlak minimum hedef olarak bakıyoruz."

"Şu anki tempodan bağımsız olarak, bunu denemek ve başarmak için hâlâ iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum."

"Bunun ötesinde, bekleyip görmemiz gerekiyor. Bunu yapmanın kolay olacağını düşünmüyorum, yapacak çok işimiz var."

"Önceki yarışlarda, bu Cuma'ya kıyasla daha iyi hissetmiştik ama bu da oyunun bir parçası." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW43B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Latifi, COTA tümseklerine bir çözüm arıyor

Circuit of the Americas'ta hafta sonuna girerken en önemli konuşma noktalarından biri, ayın başında MotoGP sürücülerinden gelen şikayetlerin ardından, pistin engebeli doğasının yaratacağı etkiydi.

Latifi, Austin pistini övdü ancak tümseklerin etrafında çalışma yapılması gerektiğini kabul etti.

Latifi, "Pistin oldukça keyifli bir düzeni var. Hızlı akan ilk sektör, sürücüler arasında her zaman favorilerden biri oldu."

"Modern F1 araçlarında burası çok güzel ama kesinlikle istediğimden daha engebeli."

"Sanırım bu, burada bir tartışma konusuydu ama herkes için aynı durum söz konusu. Bu yüzden bunu idare etmemiz gerekiyor. Belki farklı bir yarış çizgisi ve aracı kullanmayı kolaylaştırmak için farklı ayarlar uygulanabilir."

"Daha önce deneyimlediğimizden farklı koşullar var. Önceden daha soğuktu ama şimdi çok sıcak ve pist lastiklere fazla enerji harcatıyor."

"Bu yüzden kesinlikle düşük ve yüksek yakıtta yapılacak bazı ayarlar var. Çünkü bence şu anda bulunduğumuz noktadan tamamen memnun değiliz." dedi.