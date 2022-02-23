Kubica, Alfa ile tek fırsatında yaşadığı sorunlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor
2022 Formula 1 sezon öncesi testlerinin ilk gün sabahında Alfa Romeo ile çalışan Robert Kubica, yaşanan sorunlar nedeniyle seansın çoğunu kaybetmesinin ardından hayal kırıklığı yaşıyor.
Orlen sponsorluğu sayesinde Alfa Romeo'da bazı sürüşler yapma fırsatı yakalayan Kubica, sezon öncesi testlerin ilk gün sabahında piste çıktı. Ancak daha kurulum turunda ortaya çıkan ve devam eden farklı sorunların ardından Polonyalı pilot, sabah seansının çoğunu garajda geçirmek zorunda kaldı.
Takımın tüm sorunları aşması yaklaşık 3.5 saat sürdü ve Kubica ancak seansın sonuna doğru piste çıkabildi. Kubica, bu bölümü son sırada tamamladı.
Kubica'nın testlerde başka sürüş yapması beklenmiyor. Bu açıdan yaşanan sorunlar Polonyalı pilotun çok fazla hayal kırıklığı yaşamasına sebep oldu.
Robert Kubica, Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Robert Kubica, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Alfa Romeo
Testleri değerlendiren Kubica, "Çok fazla tur atamıyorsanız, bazı sorunlar yaşadığınız doğrudur. Bu açıdan evet, birkaç sorun yaşadığımızı söyleyebilirim. Ekibimiz sorunlardan birisini çözmek için iyi iş çıkardı. Ancak sonrasında turlamaya başlayınca başka sorun ortaya çıktı. Aslında bunu kurulum turunda görmüştüm ancak çözüldüğünü düşünmüştük. Ancak çözülmediği ortaya çıktı. Ne yazık ki yarım günü kaybettik."
"Kötü oldu çünkü doğru düzgün performans sergileyemeden ancak 2 tur atabildim. Bu aperatif gibiydi, daha fazlasını istemiştim. Ancak yarışlar bu şekilde. Umarım öğleden sonra Valtteri ile daha fazla tur atabiliriz. Bu sabahın ardından aracın sorunsuz çalışacağını düşünüyorum. Umarım kaybettiğimiz zamanı telafi ederiz ve en azından yeni doğan bebeğimizle düzgün turlar atabiliriz."
"Kıyaslama yapmak imkansız. Tam performanslı bir tur atmadım. Ancak tam performansta aracın nasıl olduğunu hissedebilirsiniz. Sorunları aştığımızda aracın hissiyatı fena değildi. İlk sorunu aşmamızın ardından ikinci sorun ortaya çıktı. Bir daha araçta olmayacağım için, iki tur daha atarak nasıl hissettirdiğini anlamaya çalıştım. Ancak ne yazık ki yine sorun çıktı ve düzgün bir sürüş yapamadım."
"Bir daha sürüş yapana kadar uzun zaman geçecek. Bu yüzden yazık oldu. Ancak durum bu." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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