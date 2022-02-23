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Hamilton W13 ile ilk sürüşü öncesi diğer takımların çalışmalarını inceledi

Öğleden sonra Abu Dhabi'den sonra ilk kez piste çıkacak olan Lewis Hamilton, sabah seansını geçirmek için ilginç bir yöntem bulmuş gibi.

Hamilton W13 ile ilk sürüşü öncesi diğer takımların çalışmalarını inceledi
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Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, bu öğleden sonra piste dönerek Mercedes'in yeni W13'ünü Circuit de Barcelona-Catalunya'da test edecek.

İngiliz pilot, Silverstone’daki reklam sürüşü sayılmazsa Abu Dhabi’deki olaylı yarıştan bu yana ilk kez direksiyon başına geçecek. Bu aynı zamanda ilk gün sürüş yapan isimlerden biri olan ve geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son turda elinden alan Max Verstappen ile de yeniden karşılaşması anlamına geliyor.

Mercedes’te sabah seansında direksiyon başına George Russell geçti. Genç pilot bir yandan veri toplarken bir yandan da yeni aracına alışmaya çalışıyor.

Hamilton ise sabah seansını garajda geçirmek yerine pit yolunda dolaşmayı ve diğer takımların garajlarına göz atmayı tercih etti. Yedi kez dünya şampiyonu bir dedektif edasında bütün sabah boyunca gezintisini sürdürdü, gezintisi esnasında uzun bir mont giymekte, güneş gözlüğü ve maske takmaktaydı.

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

37 yaşındaki pilot pit yolundaki yürüyüşüne başlamadan önce Red Bull’un yeni aracını çalıştırmasını ve Verstappen’in piste çıkış için hazırlanmasını izledi.

Hamilton gezintisini arasında 2021'de arka grubu oluşturan Haas, Alfa Romeo ve Williams garajlarını inceleyerek sürdürdü.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise Hamilton'ın padok turundan hemen önce "F1 şampiyonluğu için hiçbir rakibi küçümsemediklerine" dair bir demeç verdi.

Wolff, RacingNews365.com'un da aralarında bulunduğu medya mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, "Hiçbir takımı küçümsemiyorum" dedi.

"Sezon başında herkes üst sıralarda olabilir. Bunun en büyük örneğini 2009'da çift difüzörle gördük.

"Eğer ortada ciddi yenilikler yapan bir takım varsa ve oyunun kurallarını değiştirebilecek fırsatlar keşfettiyse, başlangıçta herkes önde olabilir."

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