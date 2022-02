Horner: "Dalgalanma sorunu, yüksek hızlı pistlere gitmeden önce çözülmeli"

Formula 1'in yeni nesil araçları Barselona'daki sezon öncesi testleriyle beraber piste indi ve takımlar ilginç bir sorunla karşı karşıya kaldılar.

F1'in bu sezon yaptığı büyük değişikliklerden biri de, araçların zemin etkili bir felsefe benimsemesi oldu. Bu da hava akışının, aracın altından geldiği ve aracı zemine yapıştırdığı anlamına geliyor.

Ancak bu durum, aracın şasi boyunca salınımına neden olabiliyor. Bu salınım, testin üç gününde de düzlüklerde zıplayan veya "dalgalanan" araçlarda görülebilir.

Barselona'da RacingNews365.com'a konuşan Christian Horner, bu sorunla ilgili endişelerini dile getirdi ve çözülmesini umduğunu söyledi.

Horner, "Çok fazla tur attık ve birçok veri elde ettik. Zemin etkisinin, araçları nasıl etkilediğini öğrendik."

"Dalgalanmanın, takımların çoğu için bir problem olduğunu görebilirsiniz. Bunu anlamamız gerekiyor." dedi.

Takımın başmühendisi Adrian Newey, F1 kariyerinde dalgalanma problemiyle daha önce 1980'lerde karşılaşmıştı. Horner, "Bu tecrübenin avantajlarından biri ve o çok tecrübeli!" dedi.

Takımlar için problemlerden biri de dalgalanmanın simülatöre veya rüzgar tüneline kolayca uyarlanamaması. Bu da pist üzerindeki verilere daha büyük bir önem yüklüyor.

Horner, takımların bu problemle baş edip edemeyecekleri sorusuna, "Bence bunu uyarlayabileceğimiz bazı aletlere sahibiz."

"Araçtan topladığımız veriler de anlamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca klasik flow-vis (akış görselleştirme boyası) da şu anda araçlarda bol miktarda var!" dedi.

flow-vis paint on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images