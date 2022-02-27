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Russell: "Hava koridoru etkisinin azalması geçiş yapmayı zorlaştırabilir"

Mercedes pilotu George Russell, 2022 araçlarında hava koridoru etkisinin az olmasının, geçiş yapmayı daha zor hale getirebileceğini söyledi.

Russell: "Hava koridoru etkisinin azalması geçiş yapmayı zorlaştırabilir"
Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Sürücüler, Barselona'daki sezon öncesi testlerinin ardından, yeni aero paketlerinin planlandığı üzere araçları takip etmeyi daha kolay hale getirdiğini belirttiler.

Ancak Russell, aracın aero karakteristiklerinin çekişi daha güçsüz kıldığını ve bu nedenle, geçiş yapmak için aracın arkasında kalmanın avantajlarından yararlanmayı daha zor hale getirdiğini söyledi.

Russell, Motorsport.com'a, "Bence öndeki aracı takip etmek gelişti."

"Ancak hava koridoru etkisi oldukça önemli bir ölçüde düştü."

"Geçiş yapabilmek için düzlükte buna ihtiyacınız var çünkü sadece düzlüğün sonunda viraja girerken geçiş yapabiliyorsunuz."

"Daha yakından takip edebildiğimizi düşünüyorum ancak gördüğüm kadarıyla hava koridoru çok daha az etkili. Bekleyip göreceğiz."

"Lando'nun arkasına geldim, bir ya da iki araç uzağındaydım ve onu düzlükte yakalayamadım. Bu biraz endişe verici." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Photo by: Erik Junius

McLaren pilotu Norris de hava koridoru etkisinin az olması hakkında görüşlerini verdi.

Norris, "Bence, ben ve George bunun mükemmel bir örneğiyiz."

"Onu, hızlı turundayken geçirmek istemedim bu nedenle biraz uğraştım! Testlerde böyle yapılır."

"George doğruyu söylemiş. Virajlarda takip etmenin kesinlikle geliştiğini düşünüyorum. Ne kadar geliştiğini bilmek zor çünkü her zaman farklı yakıt seviyesinde ve farklı lastiklerdeydik."

"Belki önümüzde iki, üç, dört, beş veya altı araç olduğunda yine farklı olabilir."

"Ancak tüm bunlar, hava koridoru etkisinin eksikliği ve bunun bize ne kadar yardımcı olacağı ile alakalı. Yani, daha yakından takip edebiliyoruz ama hava koridoru etkisi daha kötü. Bir pozitif ve bir negatif etki var."

"Hangisi daha büyük bir etken şu anda bilmiyoruz bu nedenle ilk yarışı bekleyip göreceğiz." dedi.

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