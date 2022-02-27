Binotto: "Barcelona'dan yararlı verilerle ayrılıyoruz"

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Üç gün süren Barcelona testleri, her ne kadar anlamlı tur zamanlarına ve büyük olaylara sahne olmadı. Fakat bir takım uzun zaman sonra iddialı bir performans ortaya koyarak başta kendi hayranları olmak üzere tüm Formula 1 camiasını heyecanlandırdı: Scuderia Ferrari.

İtalyan takım, 2020'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdikten sonra 2021'de toparlanma sürecine girmiş, beş podyum ve iki pole pozisyonuyla şampiyonayı üçüncü sırada tamamlamıştı. Bu 2020'deki altıncı sıraya göre epey iyi bir adım olsa da, hem takım hem takımın hayranları sadece şampiyonluğu hedefliyor.

Barcelona testlerindeki güçlü performans da onlara bir umut ışığı olmuş durumda.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da umutlu olmakla birlikte çoğunlukla üstü kapalı cevaplar veriyor. Güçlü performanslarından mutlu olup olmadığı sorulduğunda Binotto, "Testlerden mutlu ayrılıyoruz. Bunun ilk sebebi istediğimiz kadar tur atabilmiş olmamız. Bu veri toplamak ve aracı daha iyi tanımak için en iyi yol."

"Tur zamanlarına bakmak için henüz çok erken. Hiçbirimiz aynı şartlar altında turlar atmadık, diğer araçların da gayet hızlı olmasını bekliyorum"

"Bizim için testler daha çok istikrarlı turlar attığımız ve veri topladığımız üç gün olarak geçti. Olabildiğince çok veriye ihtiyacımız var, bu sayede potansiyel problemlerin önüne geçebiliriz. Şimdi Bahreyn testleri için Maranello'ya dönecek ve önümüzdeki birkaç günü verileri okuyup aracı iyileştirmeye adayacağız." dedi.

Genel olarak veri toplamanın önemine vurgu yapan Binotto, Ferrari'nin korelasyon sorunları yaşayacağını düşünmüyor. Korelasyon sorunları Ferrari hayranları için korkutucu, nitekim geçtiğimiz senelerde İtalyan takım bu sorundan bir çok kez muzdarip olmuştu.

"Mesafe açısından konuşacak olursam en önemli konunun bu olduğunu düşünüyorum. Atabildiğimiz kadar çok tur attık. Veri toplamak önemli çünkü yeni araçlarla ilgili en kritik konu öğrenme sürecini çabuk atlatmak."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu test için temel amaçlarımızdan birisi de aracın rüzgar tüneli ve simülatör verileriyle uyumlu olup olmadığını görmekti. Maranello'ya döndüğümüzde verileri analiz edecek ve istediğimiz derecede uyum sağlayıp sağlayamadığımızı göreceğiz. Umarım istediğimiz seviyeyi yakalamışızdır! Fakat aracın verdiği tepkiler genel olarak olumlu. Dolayısıyla bu açıdan çok büyük sorunlar yaşamayı beklemiyoruz."

"Fakat önemli olan konu sorunları bulmak değil, amaç sorunları çözüp son raddede performansı maksimuma çekebilmek."

Barcelona testlerinde birçok takım Ferrari'nin yolunu takip etti ve simülasyonlar yerine veri toplamaya odaklandı, dolayısıyla anlamlı tur zamanları göremedik.

Binotto, sezona sadece bir hafta kala yapılacak Bahreyn testlerinde işlerin daha farklı olacağını düşünüyor.

"Bahreyn'e vardığımızda sezona çok kısa bir süre kalmış olacak. Orada daha çok yarış simülasyonlarına ve sıralama simülasyonlarına odaklanacak ve aracın maksimum performansını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Muhtemelen diğer takımlar da aynı şekilde çalışacaklar, nitekim bu testte onlar da bizim gibi veri toplamaya odaklandılar. Bu nedenle Bahreyn'de kimin rekabetçi olup olmadığını daha net şekilde gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum.

Son olarak, Bahreyn testlerine ne kadar farklı bir araç ile gelecekleri sorulduğunda ise Binotto, dramatik değişimlere gitmeyeceklerini fakat araç üzerinde iyileştirmeler yapılacağını belirtiyor.

"Şu anda kullandığımız araçta büyük değişikliklere gitmeyeceğiz."

"İlk aşamada amacımız elimizdekini geliştirmek. Carlos'un da önceden belirttiği gibi, şu anda en iyi performansımızdan uzaktayız ve sebebi testlerde çok zorlamamış olmaktan ziyade aracın yüksek potansiyel taşıyor olması."

"Gelişim aşamasında sadece doğru ayarları bulmaya değil, aynı zamanda pilotların istekleri ve sürüş stillerine de odaklanıyoruz.

"Bu nedenle elimizden geleni yapacak ve diğerlerinin getirdiği yenilikleri izliyor olacağız. Ferrari olarak rakiplerimizin durumunu her zaman yakından takip ediyoruz. Onların da çok ama çok güçlü olacağına eminim."