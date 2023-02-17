Haas, Bahreyn test programını açıkladı
Haas, gelecek hafta Bahreyn'de yapılacak sezon öncesi testleri için sürücü programını açıkladı.
Amerikalı ekip bu yıl Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg gibi iki deneyimli isimle mücadele edecek. Bundan ötürü her yarışta düzenli olarak puan almayı hedefliyorlar.
Takım yeni aracı geçtiğimiz günlerde Silverstone'da piste çıkardı ve başarılı bir shakedown gerçekleştirdi.
Şimdi, gelecek hafta başlayacak olan sezon öncesi testleri için sürücü kadrosu da belli oldu.
Amerikalı ekip, tüm günleri ikiye bölmeyi tercih etti.
Hulkenberg, 23 Şubat perşembe günü başlayacak testin sabah bölümünde piste çıkarken, Magnussen öğleden sonra sürüş yapacak. Cumartesi günü de aynı program kullanılacak.
Cuma günü ise sabah Magnussen, öğleden sonra Hulkenberg yeni VF-23'ü sürecek.
Test programı:
23 Şubat Perşembe:
Nico Hülkenberg (Sabah)
Kevin Magnussen (Ö.S.)
24 Şubat Cuma:
Kevin Magnussen (Sabah)
Nico Hülkenberg (Ö.S.)
25 Şubat Cumartesi:
Nico Hülkenberg (Sabah)
Kevin Magnussen (Ö.S.)
Kevin Magnussen, Haas VF-23
Fotoğraf: Haas F1 Team
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