Aracın %50'sinden fazlasını değiştiren Alpine, diğer takımlarda "ilginç çözümler" görmüş
Alpine teknik patronu Matt Harman, şu ana kadar tanıtılan araçlarda "bazı ilginç çözümler gördüklerini" söylüyor.
Formula 1'de lansman dönemi sona erdi; Henüz gerçek aracını göstermeyen bazı takımlar var fakat yeni araçlar ana hatlarıyla yeni araçlar ortaya çıkmış durumda.
Bazıları çoktan shakedown testlerini tamamladı ve artık Bahreyn testleri için hazırlık yapıyorlar.
Dün, 2023'ün son lansmanını gerçekleştiren Alpine, nispeten yenilikçi bir araç ortaya koymuş oldu.
Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Matt Harman, diğer araçlarda ilginç bir şey görüp görmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Evet, birkaç ilginç şey gördük. Ayrıca görmeyi beklediğimiz pek çok şey de gördük."
"Her takımın yaptığını yapacağız, tüm bunları iyice gözden geçireceğiz, aslında bunu zaten yaptık."
"Şimdi bunları kendi gelişimimiz ve kendi programımız için ilham kaynağı olarak alacağız."
"Bence bazı ilginç şeyler var. Fakat araçların artık birbirlerine yaklaşmaya başladığını söyleyebilirim."
Harman, bu yılki aracın gelişiminde agresif davrandıklarını ve geçen yıldan bu yıla taşıdıkları parça sayısının %50'nin altında olduğunu söyledi.
Alpine A523
Fotoğraf: Alpine
Aston Martin gibi aracın %95'ini değiştirip değiştirmedikleri sorusuna Harman, "%50 ile kıyaslandığında, %95'lik bir değişime daha yakınız. Tek söyleyebileceğim bu! Şasi tamamen yeni değil, şasinin önü tamamen yeni." cevabını verdi.
Geçen yıl Alpine'in güçlü olduğu noktalardan birisi, aracın düzlüklerde hiçbir şekilde dalgalanma yaşamamasıydı.
Dalgalanmayla alakalı herhangi bir problemleri olmadığı göz önüne alındığında yeni kuralları nasıl karşıladığı sorusuna Harman, "Dalgalanma bizim için hiçbir zaman problem olmadı."
"Sezon başında biraz sorun yaşadık fakat sonrasında bunun üstesinden çabucak geldik. Yani bu yönetmelik değişikliğine ihtiyacımız yoktu."
"Yine de bu kural değişikliğinin üstesinden oldukça hızlı bir şekilde geldik ve kaybedilen yere basma gücünü çabucak geri kazandık."
"Kendimize oldukça güveniyoruz. Bizim için iyi olan şey, korelasyonun CFD-rüzgar-tüneli-pist üstünde gayet iyi olması."
"Bu yüzden evet, rakiplerimizden daha az etkileneceğimize eminiz." cevabını verdi.
Dalgalanmayla ilgili simülasyon verileri sorulduğunda Harman, "Bu konuda bazı simülasyonlarımız var."
"Çekim gününden sonra iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat sakin kalmalı ve Bahreyn'de ne yapacağımızı görmeliyiz."
"Ancak şu an için dalgalanma konusunda bulunduğumuz noktadan memnunuz." dedi.
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