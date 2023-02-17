Alpine'in ağırlık azaltma stratejisi meyve vermeye başladı mı?

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Perşembe akşamı A523'ü tanıtarak lansman dönemine son noktayı koyan Alpine, geçen yılın aracıyla benzer bir temeli korusa da önemli değişiklikler yapmış vaziyette.

Aracı etkileyen en önemli maddelerden biri ağırlık. Araçların oldukça ağırlaması nedeniyle takımlar her bir gramdan tasarruf etmeye çalışıyorlar, öyle ki, çoğu takım birçok parçayı boyamayarak boyadan dahi tasarruf etmeye başladı.

Alpine'in ağırlık azaltma stratejisinin önemini gördüklerini belirten Matt Harman, "Bu oldukça iyi bir stratejiydi. Aslında bu yılın aracına odaklanmak için geçen yılın aracından ağırlık azaltmaya çalışmayı bırakmıştık, bir noktada maliyeti gereksiz arttırıyor."

"Ama evet, bu yılki aracı epey hafifletmeyi başardık, bu da bize ağırlık dağılımı için kullanabileceğimiz balast sayısı anlamında avantaj sağlıyor."

"Şunu da söylemeliyim, ağırlık sınırının 796 kg olarak belirlenmesi bizim için daha iyi olurdu. Yine de hayal kırıklığı harcamadık, çünkü bu süreci oldukça yakından yönettik ve ağırlıktan artan kısmı performans kısmına aktarmayı başardık. Şu anda bulunduğumuz yerden oldukça memnunuz." dedi.

Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Aero alanında da ciddi değişikliklere imza atan Alpine, arka süspansiyon tasarımı da dahil olmak üzere birçok parçayı hava akışını iyileştirme amacıyla değiştirmiş vaziyette.

İtiş gücünü temel alan push-rod süspansiyon tasarımına geçen takım, vites kutusundan geçen hava konusunda da önemli adımlar attı.

Bu değişikliklerden de bahseden Harman, "Push-Rod süspansiyon bize ciddi avantaj sağlayacak. Aerodinamik olarak kazandırdıkları ortada, ancak ihtiyacımız olan mekanik dengeye ulaşabilmemiz için iç tarafta daha fazla parça barındırmamızı da sağladı."

"Aracın arkasında çok faydalı olan bazı soğutma unsurları ve hava akışını soğutma kısmından arka kanada nasıl attığımız gibi birçok faktör de söz konusu. Yani aracın arka tarafı şu anda hala geliştirilmeye açık, yapılabilecek çok şey var." dedi.

Son olarak vites kutusundaki aero eklentilerinden söz eden Harman, "Bu sadece bizim özel hava akışı yapımızın farklı bir çalışma şekli, tek amacımız kirli havanın temizlenmesi, böylece -hava akışın nasıl geçtiğine de bağlı olarak- parçaların çalıştığından ve birbirleriyle etkileşime girdiğinden emin olabilmek." dedi.