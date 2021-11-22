Gasly: "Nasıl bu kadar yavaş olduğumuzu anlayamıyorum"

Hafta sonunu iyi götüren AlphaTauri için oldukça kötü bir yarış oldu. Gasly, ilk bölümde Alonso'ya geçildi ve erken bir pit stop yaptı. Çift pit stop stratejisi, son bölümde sanal güvenlik aracıyla birleşince, Gasly ancak 11. olabildi ve hafta sonunu puansız kapattı.

Gasly, "Çok, çok sinir bozucuydu. Hızımız şoke ediciydi, şu anda buna gerçekten bir cevabımız yok. İlk birkaç turda Fernando'ya yakın kalmaya çalıştık. Zar zor başarabildim ve sonra agresif bir iki pit stop stratejisini denedik ama hız asla iyi olmadı."

"Araçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve daha taze lastiklerle bile, Fernando'nun kullanılmış lastiklerinden kilometrelerce uzaktaydım. O kadar sinir bozucuydu ki, şu anda yarış sırasında nasıl bu kadar yavaş olduğumuzu anlayamıyorum, gözden geçirmemiz gerekiyor."

"Dün, sıralama turlarındaki olaydan sonra ön kanadı ve tabanı değiştirdik, etkisi oldu mu bilmiyorum. Yarışlarda kullandığımız orta boy lastikleri sıralamada kullanmıştık, yeni değillerdi, bunun bir etkisi olup olmadığını da bilmiyorum. Her şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor çünkü lastiği gerçekten çok zorluyordum ve tur süreleri bugün hiç iyi değildi."

"Bugün, her iki aracın da sıralamada nasıl ilk 10'da olabildiğini ve iyi bir tempoya sahip olduğunu, daha sonra her ikisinin de yarış sırasında nasıl geriye gittiğini ve neden yarış boyunca herhangi bir hız belirtisi göstermediğini kesinlikle anlamıyorum."

"Hızı artırdığımızda, ön taraf çok çabuk ısınıyor ve lastiğe çok fazla enerji yükleniyor, kayıyoruz. Görünüşe göre, bir turda bunun üstesinden gelebiliyoruz ancak tüm yarış mesafesi boyunca zor oldu. Benim için ilk turda yepyeni lastikler olsa bile, son hızla gitsem de tur sürelerim o kadar iyi değildi."

"Beş pit stop yapabilirdik, üç, iki, bir, önemli değil. Dürüst olmak gerekirse, sorun sadece bizim hızımızdı. Çok yavaştık ve Seb'in arkasındayken onu geçemedim. Hızım yoktu bu yüzden çok, çok sinir bozucu." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri, takımlar şampiyonasında Alpine ile beşincilik mücadelesinde. Alpine, Katar Grand Prix'sinde Alonso ile üçüncülüğü ve Ocon ile beşinciliği aldı.

Gasly, "Tabii ki Alpine'in nerede bitirdiğini gördüğünüzde çok sinir bozucu oldu ama günün sonunda kendimize karşı objektif olmamız gerekiyor. Onlar çok daha iyi bir iş yaptılar. Bizim yaptığımızdan çok daha iyi bir işti, onları tebrik edebiliriz."

"Alpine bu hafta sonu bizi birden fazla şekilde şaşırttı. Zaten sıralamalarda hızları etkileyiciydi. Yarış hızları gerçekten etkileyiciydi. Bence en etkileyici performansları bugündü. Brezilya'dan buraya ve Fernando ile podyuma gelmek, inanılmaz. Ne bulduklarını bilmiyorum ama bu muazzam. McLaren'ın önündeydiler, Ferrari'nin önündeydiler ve bu, bu yıl onlar için pek çok kez olmadı. Günün sonunda, sadece tebrik edebiliriz ve bizden çok daha iyi bir iş çıkardılar." dedi.