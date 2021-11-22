Pirelli, Katar'da yaşanan lastik sorunlarını araştıracak

Valtteri Bottas, Lando Norris, George Russell ve Nicholas Latifi yarış esnasında benzer şekilde lastik patlattır.

Bu sürücüler arasında sadece Latifi, lastiği ana düzlüğe çıktıktan hemen sonra patladığı için yarışı bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca Bottas da araçta oluşan hasar nedeniyle garaja dönmek zorunda kaldı.

Bu, F1'in Katar pistine ilk gelişi olması nedeniyle, lastik tedarikçisinin veya takımların elinde, kullanabilecekleri herhangi bir veri yoktu.

Pirelli, Katar'a gelmeden önce sol ön lastiğin büyük baskı altında olacağının farkındaydı, ancak Cuma veya Cumartesi günü göze çarpan herhangi bir sorun yoktu ve bu sebeple yarışta böyle bir sorun ortaya çıkması sürpriz oldu.

Pirelli F1 patronu Mario Isola, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Cuma günü simülasyonları kontrol ettiğimizde ve bunları telemetri verileriyle karşılaştırdığımızda, beklentilerimize denk gelmeyen herhangi bir şey bulamadık. Bu nedenle lastiklerle ilgili kılavuzu onayladık."

"Ortada dikkate almamız gereken birçok unsur var. Birincisi yüksek aşınma, çünkü tüm lastikler tamamen aşınmıştı. Sonrasında kerblerin yüksek hızdaki etkisi çünkü neredeyse tüm turlarda kerblere çıkıyorlardı."

"Ayrıca lastiklerde oluşan bazı kesiklerin, basınç kaybından önce mi yoksa sonra mı olduğunu söylemek zor."

"Ayrıca, basınç kaybı aniden ortaya çıktı fakat hemen kaybolmadı, çünkü Latifi dışında hepsi patlak lastikleriyle pite geri dönmeyi başardılar. Fakat ne yazık ki Latifi, o lastikle bir tam tur tamamlamak zorundaydı."

“Yani birçok unsur var. Şimdi lastikleri Milano'ya geri götürüyoruz ve her zamanki gibi bir soruşturma başlatıp ne olduğunu anlamaya çalışacağız."

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

Isola, lastikler aşındıkça kerblerden kaynaklanan hasarlara karşı daha savunmasız olduklarına vurgu yaptı.

"Aşınmış ve darbelere karşı daha az koruma kabiliyetine sahip lastiklerin zarar görme olasılığı daha yüksek oluyor. Belki de onlar da kesiğe yol açtı."

"Dün ön kanatta neler olduğunu gördük. Taban, kanat ve şasi gibi diğer parçaları zarar gören birkaç aracımız vardı. Hiçbir şeyi reddetmek istemiyoruz."

"Basınç kaybı yaşadığınızda, kambere sahip oldukları için, iç köşe kısım kırılıyor, çünkü iç köşe kısmına basıyorsunuz ve lastiğin o kısmını patlatıyorsunuz."

"Pistteki herhangi bir parça, herhangi bir kerb küçük bir delinmeye neden olabilir, ardından baıncı kaybetmeye başlarsınız ve araçların uyguladığı enerji seviyesi nedeniyle, kısa süre içerisinde tüm lastiği kaybedersiniz."

"Basınç kaybının neden olduğunu anlamamız gerekiyor, bu yüzden bu yaşanmadan önce ne olduğunu araştırmalıyız."

F1 yarış direktörü Michael Masi, FIA'nın da lastik şirketinin soruşturmasına dahil olacağını doğruladı.

Masi, "Pirelli ile birlikte çalışacağız, bunun nedenini anlamamız gerekiyor. Lastikler çok yakında İtalya'ya götürülecek ve orada komple bir analiz yapılacak." dedi.